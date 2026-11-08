Κολομβία: Τρεις στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση με drones

Snapshot Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 8 σε σοβαρή κατάσταση, σε επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς που εκτοξεύτηκαν με drones στη βόρεια Κολομβία.

Η επίθεση αποδόθηκε από το υπουργείο Άμυνας στον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), την αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών της χώρας.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εντείνει τις επιχειρήσεις για την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπευθύνων, καθώς και για την αποκατάσταση του ελέγχου σε περιοχές που πλήττονται από τη βία.

Οι συγκρούσεις στην περιοχή συνδέονται με τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η εκμετάλλευση μεταλλείων χρυσού.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έχει κλιμακώσει τον πόλεμο κατά των ανταρτών και των διακινητών ναρκωτικών, περιλαμβάνοντας αυξημένες αεροπορικές επιδρομές με υποστήριξη από τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στα οποία είχαν φορτωθεί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους δεκαέξι χθες Σάββατο στο βόρειο τμήμα της Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, ενώ η κυβέρνηση κατηγόρησε για την ενέργεια την αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών στη χώρα.

«Οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας με εκρηκτικούς μηχανισμούς αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Οκτώ από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσαν.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν έκρηξη και πυκνό σύννεφο καπνού σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Μπολίβαρ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, η επίθεση έγινε από τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN).

Σε τομείς της βόρειας Κολομβίας, ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων. Επιτίθενται συχνά εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας καθώς και αμάχων, ολοένα πιο συχνά με τη χρήση drones.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε ότι διέταξε «να εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να ταυτοποιηθούν, να καταδιωχθούν και να αιχμαλωτιστούν οι υπεύθυνοι για αυτή την επίθεση, να χτυπηθούν οι εγκληματικές δομές τους και να ανακτηθεί ο έλεγχος στα εδάφη όπου προσπαθούν να επιβάλουν τον φόβο και τη βία».

Αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της δεξιάς διέταξε να κλιμακωθεί ο πόλεμος εναντίον οργανώσεων ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, να πολλαπλασιαστούν ειδικά οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Στο νότιο τμήμα του νομού Μπολίβαρ αφθονούν τα κοιτάσματα χρυσού, που ιστορικά ελέγχονται από εκτός νόμου ένοπλες οργανώσεις.

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