Κολομβία: «Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι κανείς άλλος» - 63χρονος μαχαιρώνει 23χρονη μέσα σε καφέ

Snapshot Ένας 63χρονος επιτέθηκε δολοφονικά με μαχαίρι στην 23χρονη Πάουλα Κάρλι Κόκα Μούρθια μέσα σε καφέ στο Σανταντέρ της Κολομβίας.

Ο δράστης φέρεται να είχε εμμονή με το θύμα και φώναξε τη φράση «Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι κανείς άλλος» πριν την επίθεση.

Η νεαρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα σε πλατεία και παραπέμφθηκε στη φυλακή, έχοντας αναγνωρίσει την ευθύνη του για το έγκλημα.

Η υπόθεση εξετάζεται από την Εισαγγελία με βάση τις μαρτυρίες και τα στοιχεία από την κάμερα του καταστήματος. Snapshot powered by AI

Δολοφονική επίθεση με μαχαίρι μέσα σε ένα καφέ στο Σανταντέρ της βορειοανατολικής Κολομβίας, όπου εργαζόταν δέχθηκε από έναν 63χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε εμμονή μαζί της, με το άγριο περιστατικό να καταγράφεται από την κάμερα κλειστού κυκλώματος του καταστήματος.

Η Πάουλα Κάρλι Κόκα Μούρθια, το μεσημέρι της Κυριακής, φαίνεται στα πλάνα να κάνει διάλειμμα από τη δουλειά σε μία αιώρα. Ο άνδρας φαίνεται να στέκεται δίπλα της, και να φωνάζει. Σε κάποιο σημεία βγάζει ένα μαχαίρι και καταφέρνει χτύπημα στη νεαρή, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο.

Η 23χρονη, σηκώνεται και αρχίζει να αφαιρεί τα ρούχα της, που ποτίζουν από το αίμα, χωρίς όπως φαίνεται να έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασής της, όπως και κανείς άλλος από τους συναδέλφους της. Η κοπέλα διανύει αρκετά μέτρα πριν καταρρεύσει μία φορά. Ξανασηκώνεται, περπατάει λίγα μέτρα, πριν καταρρεύσει ολοκληρωτικά.

#ABOMINABLE 🚨 Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, fue asesinada con arma cortopunzante mientras laboraba en un café de Pinchote, Santander; según testigos, un sujeto de 63 años la atacó tras una discusión en la que pronunció la frase «si no era para mí, no es para nadie más». El macabro crimen ocurrió hacia el mediodía del domingo 1NOV en el kilómetro 2 de la vía San Gil–Socorro. Tras la agresión, la joven fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde falleció minutos después por la gravedad de las heridas. — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 3, 2026

Σύμφωνα με τα κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων τη στιγμής της επίθεσης, ο δράστης φέρεται να της φώναξε: «Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι κανείς άλλος».

Η ανατριχιαστική αυτή δήλωση ακούστηκε από μάρτυρες που βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος και αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο που εξετάζεται από την Εισαγγελία. Η Πάουλα έλαβε άμεση βοήθεια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες, δεν τα κατάφερε και πέθανε.

Ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως Λεονάρντο Γκόμεζ Μπερνάλ κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο αστυνομικοί καταφέραν να τον εντοπίσουν λίγο αργότερα σε μία πλατεία και να τον συλλάβουν.

A la cárcel fue enviado Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, luego de aceptar su responsabilidad en el feminicidio agravado de Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, en Pinchote, Santander. El hombre, según familiares, venía acosando a la víctima. #VocesySonidos https://t.co/bpKWzFcXOe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 3, 2026

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