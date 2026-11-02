Viral βίντεο: «Eπικίνδυνος δολοφόνος» σε εμπορικό κέντρο - Απειλεί αστυνομικό και φεύγει με «νεκρό»

Snapshot Σε εμπορικό κέντρο της Κολομβίας, ένας μικρός ντυμένος ως Τσάκι εντοπίστηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του Halloween.

Ο μικρός απείλησε τους αστυνομικούς με ένα μαχαίρι πριν απομακρυνθεί.

Σέρνοντας πίσω του ένα αντικείμενο που έμοιαζε με πτώμα, δημιούργησε σκηνικό τρόμου και έντασης.

Οι αστυνομικοί συμμετείχαν ενεργά στη σκηνοθεσία, υποδηλώνοντας ότι το περιστατικό ήταν μέρος διασκεδαστικής παράστασης.

Το βίντεο με το γεγονός έγινε viral, προκαλώντας ευρεία διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

To Halloween στην Κολομβία πήρε μία απροσδόκητη τροπή όταν σε ένα εμπορικό κέντρο εντοπίστηκε ένας «επικίνδυνος - μικροσκοπικός - δολοφόνος».

Μάλιστα στη θέα των αστυνομικών που τον κοιτούν έκπληκτοι, ο μικρός ντυμένος ως Τσάκι, η κούκλα - δολοφόνος από τη γνωστή ταινία τρόμου, εμφανίζεται με απειλητικές διαθέσεις, στρέφοντας εναντίον τους, ένα μαχαίρι, πριν γυρίσει και συνεχίζει τον δρόμο του, σέρνοντας πίσω του, με ένα σχοινί, κάτι που μοιάζει με πτώμα.

Στο σκηνικό, φαίνεται να συμμετέχουν ενεργά οι αστυνομικοί, βοηθώντας τη σκηνοθεσία του μικρού «επικίνδυνου δολοφόνου»...

Όπως ήταν αναμενόμενο το διασκεδαστικό βίντεο έγινε viral