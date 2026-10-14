Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ανοίγουν οι αιτήσεις για μετακόμιση με επίδομα 10.000 ευρώ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση περιοχών της βορείου Ελλάδος που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα

Ελένη Ευστρατίου

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ανοίγουν οι αιτήσεις για μετακόμιση με επίδομα 10.000 ευρώ
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  • Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης με επίδομα έως 10.000 ευρώ για νοικοκυριά που μετακομίζουν σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με δημογραφικά προβλήματα.
  • Καταργείται η υποχρέωση εργασίας στον τόπο μετακόμισης, διευκολύνοντας τηλεργασία, ανέργους και συνταξιούχους.
  • Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε επιπλέον δήμους σε Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτία.
  • Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για κάλυψη εξόδων μετεγκατάστασης.
  • Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε επιλέξιμες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν από την ΕΕ και νέων αποφοίτων τοπικών ΑΕΙ.
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Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο διευρύνεται σε επιπλέον δήμους που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα.

Πρόκειται για το Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση δήμων και κοινοτήτων με μικρό πληθυσμό. Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση έως και 10.000 ευρώ για όσα μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά αποφασίσουν να μετακομίσουν την κύρια κατοικία τους στις περιοχές που περιλαμβάνονται.

Φέτος μάλιστα καταργείται και η υποχρέωση εργασίας στον τόπο μετακόμισης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε όσους δουλεύουν με τηλεργασία, σε άνεργους και συνταξιούχους.

Ποιες περιοχές εντάσσονται

Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Έβρου. Φέτος αποφασίστηκε η επέκτασή του στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα εντάσσονται:

  • στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, οι Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, οι Δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων και Βελβεντού
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας,Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και από τον Δήμο Ιωαννιτών η Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών ανά Περιγερειακή Ενότητα και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 200 οφελούμενες μονάδες για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 80 για όλες τις υπόλοιπες περιοχές.

Πώς καταβάλλονται τα χρήματα

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

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