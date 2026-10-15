Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Τι αλλάζει φέτος για την επιδότηση μετακόμισης με 10.000€

Snapshot Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης επεκτείνεται φέτος σε 11 νέες Περιφερειακές Ενότητες πέραν του Έβρου, με επιδότηση 10.000 ευρώ για τη μετακόμιση στην κύρια κατοικία.

Καταργείται η υποχρέωση εύρεσης εργασίας στον τόπο μετακόμισης, επιτρέποντας τη συμμετοχή τηλεργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων και φοιτητών.

Η επιδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για κάλυψη εξόδων μετεγκατάστασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr έως 31 Δεκεμβρίου 2028 ή μέχρι να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός 1.000 νοικοκυριών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η οικονομική ενίσχυση είναι ενιαία στα 10.000 ευρώ ανεξαρτήτως πληθυσμού οικισμού, ενώ απαιτείται απόδειξη μετεγκατάστασης και δήλωση κύριας κατοικίας στις επιλέξιμες περιοχές. Snapshot powered by AI

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης που επεκτείνεται πέρα από τους δήμους του Έβρου και παρέχει επιδότηση 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίσουν να μετακομίσουν την κύρια κατοικία τους σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων «άνοιξε» την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και αναμένεται να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028 ή έως την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Στόχος του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η ενίσχυση δήμων και κοινοτήτων με μικρό πληθυσμό και η παροχή κινήτρων σε όσα μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά επιθυμούν να μετακομίσουν σε περιοχές με μικρότερο πληθυσμό.

Φέτος μάλιστα καταργείται και η υποχρέωση εργασίας στον τόπο μετακόμισης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε όσους δουλεύουν με τηλεργασία, σε άνεργους και συνταξιούχους.

Ποιες περιοχές εντάσσονται

Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Έβρου. Φέτος αποφασίστηκε η επέκτασή του στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα εντάσσονται:

στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας , οι Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης

, οι Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας , οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπώνστην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς , οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας

, οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπώνστην , οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών , οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής

, οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας , οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας

, οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς , οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου

, οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης , οι Δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων και Βελβεντού

, οι Δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων και Βελβεντού στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών , οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης

, οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων , οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και από τον Δήμο Ιωαννιτών η Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος

, οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και από τον Δήμο Ιωαννιτών η Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών ανά Περιγερειακή Ενότητα και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 200 οφελούμενες μονάδες για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 80 για όλες τις υπόλοιπες περιοχές.

Πώς καταβάλλονται τα χρήματα

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τι αλλάζει φέτος

Στο αρχικό πρόγραμμα του Έβρου το ύψος της ενίσχυσης εξαρτιόταν από τον πληθυσμό του οικισμού. Συγκεκριμένα, προβλέπονταν 10.000 ευρώ για εγκατάσταση σε οικισμό έως 500 κατοίκους, ενώ για μεγαλύτερους οικισμούς η βασική ενίσχυση ήταν 6.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί και ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ.

Με τη νομοθετική τροποποίηση του 2026, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ενιαία στις 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του οικισμού στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση.

Επιπλέον καταργείται η υποχρέωση εύρεσης εργασίας στον τόπο μετακόμισης, αλλά γίνεται δυνατή η τηλεργασία, ενώ τα χρήματα μπορούν να καταβληθούν και σε ανέργους, συνταξιούχους και φοιτητές, αρκεί να μετακομίσουν την κύρια κατοικία τους.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η μετεγκατάσταση, με βάση τα κάτωθι στοιχεία:

Ιδιοκτησία ή μίσθωση ή παραχώρηση από συγγενή α ή β βαθμού κατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή μετεγκατάστασης και δήλωση αυτής ως κύριας κατοικίας.

Όπου υπάρχουν ανήλικα παιδιά, προβλέπεται επίσης έλεγχος στοιχείων που συνδέονται με την εγκατάσταση της οικογένειας στην περιοχή, όπως η φοίτηση των παιδιών σε τοπική σχολική μονάδα.

Οι ακριβείς προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για κάθε νέα περιοχή θα πρέπει να ελεγχθούν στην πρόσκληση και στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

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