Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Τι αλλάζει φέτος για την επιδότηση μετακόμισης με 10.000€

Ποιες νέες περιοχές εντάσσονται στο πρόγραμμα ενίσχυσης

Ελένη Ευστρατίου

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Τι αλλάζει φέτος για την επιδότηση μετακόμισης με 10.000€
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης επεκτείνεται φέτος σε 11 νέες Περιφερειακές Ενότητες πέραν του Έβρου, με επιδότηση 10.000 ευρώ για τη μετακόμιση στην κύρια κατοικία.
  • Καταργείται η υποχρέωση εύρεσης εργασίας στον τόπο μετακόμισης, επιτρέποντας τη συμμετοχή τηλεργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων και φοιτητών.
  • Η επιδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για κάλυψη εξόδων μετεγκατάστασης.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr έως 31 Δεκεμβρίου 2028 ή μέχρι να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός 1.000 νοικοκυριών ανά Περιφερειακή Ενότητα.
  • Η οικονομική ενίσχυση είναι ενιαία στα 10.000 ευρώ ανεξαρτήτως πληθυσμού οικισμού, ενώ απαιτείται απόδειξη μετεγκατάστασης και δήλωση κύριας κατοικίας στις επιλέξιμες περιοχές.
Snapshot powered by AI

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης που επεκτείνεται πέρα από τους δήμους του Έβρου και παρέχει επιδότηση 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίσουν να μετακομίσουν την κύρια κατοικία τους σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων «άνοιξε» την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και αναμένεται να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028 ή έως την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Στόχος του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η ενίσχυση δήμων και κοινοτήτων με μικρό πληθυσμό και η παροχή κινήτρων σε όσα μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά επιθυμούν να μετακομίσουν σε περιοχές με μικρότερο πληθυσμό.

Φέτος μάλιστα καταργείται και η υποχρέωση εργασίας στον τόπο μετακόμισης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε όσους δουλεύουν με τηλεργασία, σε άνεργους και συνταξιούχους.

Ποιες περιοχές εντάσσονται

Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Έβρου. Φέτος αποφασίστηκε η επέκτασή του στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα εντάσσονται:

  • στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, οι Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπώνστην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας, Πέλλας και Σκύδρας
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι Δήμοι Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, οι Δήμοι Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων και Βελβεντού
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και από τον Δήμο Ιωαννιτών η Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών ανά Περιγερειακή Ενότητα και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 200 οφελούμενες μονάδες για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 80 για όλες τις υπόλοιπες περιοχές.

Πώς καταβάλλονται τα χρήματα

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τι αλλάζει φέτος

Στο αρχικό πρόγραμμα του Έβρου το ύψος της ενίσχυσης εξαρτιόταν από τον πληθυσμό του οικισμού. Συγκεκριμένα, προβλέπονταν 10.000 ευρώ για εγκατάσταση σε οικισμό έως 500 κατοίκους, ενώ για μεγαλύτερους οικισμούς η βασική ενίσχυση ήταν 6.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί και ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ.

Με τη νομοθετική τροποποίηση του 2026, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ενιαία στις 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του οικισμού στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση.

Επιπλέον καταργείται η υποχρέωση εύρεσης εργασίας στον τόπο μετακόμισης, αλλά γίνεται δυνατή η τηλεργασία, ενώ τα χρήματα μπορούν να καταβληθούν και σε ανέργους, συνταξιούχους και φοιτητές, αρκεί να μετακομίσουν την κύρια κατοικία τους.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η μετεγκατάσταση, με βάση τα κάτωθι στοιχεία:

Ιδιοκτησία ή μίσθωση ή παραχώρηση από συγγενή α ή β βαθμού κατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή μετεγκατάστασης και δήλωση αυτής ως κύριας κατοικίας.

Όπου υπάρχουν ανήλικα παιδιά, προβλέπεται επίσης έλεγχος στοιχείων που συνδέονται με την εγκατάσταση της οικογένειας στην περιοχή, όπως η φοίτηση των παιδιών σε τοπική σχολική μονάδα.

Οι ακριβείς προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για κάθε νέα περιοχή θα πρέπει να ελεγχθούν στην πρόσκληση και στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η στιγμή της έκρηξης σε χρωματοπωλείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς - Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο και προσπάθησε να φύγει χωρίς έναν τροχό

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση ορίζει μια ποσόστωση 72 λύκων προς θανάτωση για το 2027

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 23χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

20:29ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας Patriot

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

20:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγονται» τα Τίρανα: Τρίτη ημέρα συγκρούσεων στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Πέτρες, φωτιές και δακρυγόνα - 89 τραυματίες, ανάμεσά τους 61 αστυνομικοί

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στρατιώτης υπέστη ανακοπή ενώ καθάριζε - Διασωληνωμένος σε νοσοκομείο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο της Καρνεάδου – Εκτιμάται ότι ήταν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη

19:55ΕΥ ΖΗΝ

Μικρά, τραχιά εξογκώματα στα μπράτσα: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Τι αλλάζει φέτος για την επιδότηση μετακόμισης με 10.000€

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Διερευνώνται τα αίτια του συμβάντος, διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο οι τραυματίες

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα σε κάθε γειτονιά της Αττικής»

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα ΝΔ με 13,2 μονάδες από την ΕΛΑΣ και Βουλή 9 κομμάτων - Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις πιο αποτελεσματικά

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Η κατάσταση των τραυματιών

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πανικός με φορτηγό που λύθηκε το χειρόφρενο - Από τύχη γλύτωσε γυναίκα

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αποκλεισμένοι 250 άνθρωποι στην παραλία «Άντονι Κουίν» μετά από πτώση βράχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση

16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται μίνι κακοκαιρία, με πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπαξιωματικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στρατιώτης υπέστη ανακοπή ενώ καθάριζε - Διασωληνωμένος σε νοσοκομείο

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

18:12LIFESTYLE

Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν

20:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγονται» τα Τίρανα: Τρίτη ημέρα συγκρούσεων στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Πέτρες, φωτιές και δακρυγόνα - 89 τραυματίες, ανάμεσά τους 61 αστυνομικοί

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 23χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

18:38LIFESTYLE

Η Σεμίνα Διγενή αποχαιρετά τη Μπέτυ Βαλάση: Η άγνωστη ιστορία με τον Τίτο Βανδή και η βραδιά που θα θυμάται για πάντα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο της Καρνεάδου – Εκτιμάται ότι ήταν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Αιφνίδιος θάνατος για 40χρονη bodybuilder δύο εβδομάδες μετά τη διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ