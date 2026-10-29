Ιταλία: Σάλος με τις «πινακίδες αυτοκινήτων της Μελόνι» - Το νέο μέτρο που προκαλεί αντιδράσεις

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιτρέπει πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων κατά παραγγελία - Το κόστος και οι αντιδράσεις

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Ιταλία: Σάλος με τις «πινακίδες αυτοκινήτων της Μελόνι» - Το νέο μέτρο που προκαλεί αντιδράσεις
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  • Η κυβέρνηση της Τόρτζια Μελόνι σχεδιάζει να επιτρέψει στους Ιταλούς οδηγούς να επιλέγουν εξατομικευμένες πινακίδες κυκλοφορίας με κόστος περίπου 600 ευρώ για αυτοκίνητα και 360 ευρώ για μοτοσικλέτες.
  • Το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση των κρατικών εσόδων και παρουσιάστηκε ως «πινελιά χρώματος» κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2027.
  • Η πρωτοβουλία προκάλεσε κύμα ειρωνικών σχολίων και ανησυχίες για πινακίδες με υβριστικά ή προσβλητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ορισμένοι οδηγοί ταξί υποδέχθηκαν θετικά το μέτρο, θεωρώντας ότι θα βοηθήσει στην αναγνώριση νόμιμων επαγγελματιών και στην καταπολέμηση παράνομων υπηρεσιών.
  • Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποσπά την προσοχή από σοβαρότερα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζει ο νέος προϋπολογισμός.
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Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι σχεδιάζει να επιτρέψει στους Ιταλούς οδηγούς να επιλέγουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, με το αζημίωτο. Το μέτρο, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των κρατικών εσόδων, προκάλεσε κύμα ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Οι οδηγοί στην Ιταλία θα μπορούν σύντομα να επιλέξουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, στο πλαίσιο μιας νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αύξηση των δημόσιων εσόδων, ακολουθώντας το παράδειγμα της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε το μέτρο κατά την παρουσίαση του ιταλικού προϋπολογισμού για το 2027, του τελευταίου πριν από τις γενικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν το επόμενο έτος. Η ίδια χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μια «πινελιά χρώματος».

«Ο καθένας θα μπορεί να εκφραστεί περισσότερο ή λιγότερο όπως επιθυμεί, φυσικά με το ανάλογο αντίτιμο. Κάτι μου λέει ότι εδώ θα μπορούσε να λάμψει η δημιουργικότητα των Ιταλών», δήλωσε η Μελόνι.

Σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, οι πινακίδες προσωπικής επιλογής θα κοστίζουν περίπου 600 ευρώ για τα αυτοκίνητα και 360 ευρώ για τις μοτοσικλέτες.

Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών απέφυγε, πάντως, να εκτιμήσει πόσα έσοδα αναμένει να εισπράξει η κυβέρνηση από την εφαρμογή του μέτρου.

Σήμερα, οι πινακίδες κυκλοφορίας στην Ιταλία αποτελούνται από έναν συνδυασμό δύο γραμμάτων, τριών αριθμών και ακόμη δύο γραμμάτων. Παραμένει ασαφές σε ποιον βαθμό οι οδηγοί θα μπορούν να αποκλίνουν από αυτή την τυποποιημένη μορφή.

Κύμα ειρωνείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η μεταρρύθμιση προκάλεσε πληθώρα καυστικών αναρτήσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ανησυχίες ότι η δυνατότητα επιλογής προσωπικών πινακίδων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για υβριστικά ή προσβλητικά μηνύματα.

Σε μία από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο, η Μελόνι εμφανίζεται ντυμένη ως Μαρία Αντουανέτα, κρατώντας έναν δίσκο με πινακίδες κυκλοφορίας και λέγοντας: «Ας φάνε εξατομικευμένες πινακίδες».

Πρόκειται για σατιρική παραλλαγή της περίφημης φράσης «Ας φάνε παντεσπάνι», που αποδίδεται στη βασίλισσα της Γαλλίας του 18ου αιώνα.

Δεν ήταν, ωστόσο, όλες οι αντιδράσεις αρνητικές. Μεταξύ εκείνων που υποδέχθηκαν θετικά το μέτρο βρίσκονται οδηγοί ταξί, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι χαρακτηριστικές πινακίδες κατά παραγγελία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αναγνώριση των νόμιμων επαγγελματιών και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των παράνομων μεταφορικών υπηρεσιών.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Στον αντίποδα, τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επικριτικά, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία για τις πινακίδες κυκλοφορίας αποσπά την προσοχή από πολύ σοβαρότερα προβλήματα, τα οποία ο νέος προϋπολογισμός δεν αντιμετωπίζει.

«Η Μελόνι θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι Ιταλοί έχουν ήδη επιλέξει την πινακίδα τους και γράφει: “Μελόνι, φύγε”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φραντσέσκο Σιλβέστρι, βουλευτής του Κινήματος Πέντε Αστέρων.

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