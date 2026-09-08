Έκδοση πινακίδων: Σε δημόσια διαβούλευση οι νέες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών

Για την επιλογή αριθμού κυκλοφορίας θεσπίζονται ειδικά παράβολα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με κατηγορίες ανά τύπο και επιλογή συνδυασμού αριθμών πινακίδας

Δημήτρης Δρίζος

Έκδοση πινακίδων: Σε δημόσια διαβούλευση οι νέες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών
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Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης πινακίδων προωθεί το υπουργείο Μεταφορών, με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η παράδοση των πινακίδων στους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Το υπουργείο ήδη έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, (1η Σεπτεμβρίου), διατάξεις στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Νέα κίνητρα 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις», όπου εισάγεται ένα ανοικτό, μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής που καταργεί τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες των Διευθύνσεων Μεταφορών. Ένα, ψηφιακό σύστημα το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια.

Ειδικότερα:

Καθιερώνεται αυτοματοποιημένο σύστημα αιτήσεων, πληρωμών και παραγγελιών για πινακίδες κυκλοφορίας. Στο σύστημα θα πραγματοποιούνται: η παραγγελία πινακίδων, η κατασκευή, η διαχείριση, η χορήγηση, η αντικατάσταση, η πληρωμή, η εκκαθάριση του κόστους κατασκευής και αποστολής, η παραλαβή, η εποπτεία των πινακίδων, αλλά και η επιλογή αριθμού κυκλοφορίας. Διαχειριστής του συστήματος θα είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσω του συστήματος ρυθμίζονται οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, καθώς και μοτοσυκλετών. Η ρύθμιση αφήνει, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάγονται στο σύστημα και άλλες κατηγορίες οχημάτων, με εξαίρεση τις κατηγορίες που εξαιρεί ρητά ο ΚΟΚ.

Για την επιλογή αριθμού κυκλοφορίας θεσπίζονται ειδικά παράβολα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με κατηγορίες ανά τύπο και επιλογή συνδυασμού αριθμών πινακίδας. Τα ανωτέρω παράβολα αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται σε διακριτό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ).

Δημιουργείται ανοικτό Μητρώο κατασκευαστών πινακίδων για διαφάνεια και ευελιξία στην προμήθεια. Θα μπορούν να εγγράφονται νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ύστερα από δημόσια πρόσκληση του υπουργείου. Το νέο σύστημα δεν προβλέπει αριθμητικό περιορισμό στον αριθμό των κατασκευαστών ούτε διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ των ενδιαφερομένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής. Βασική προϋπόθεση θα είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής εγγραφής. Από τη στιγμή που το νέο σύστημα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, η κατασκευή των πινακίδων που διατίθενται μέσω αυτού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο. Το παράβολο που θα καταβάλλεται για την κατασκευή μιας πινακίδας θα περιλαμβάνει τόσο το προκαθορισμένο κόστος του κατασκευαστή όσο και το κόστος λειτουργίας του ψηφιακού συστήματος. Το ποσό που θα λαμβάνει ο κάθε κατασκευαστής θα είναι δεσμευτικό για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο, ενώ η εκκαθάριση και η απόδοσή του θα γίνονται αυτοματοποιημένα μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Οι εγγεγραμμένοι κατασκευαστές κατασκευάζουν τις πινακίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις ηλεκτρονικές εντολές παραγωγής, τις προθεσμίες κατασκευής και παράδοσης και τις απαιτήσεις που ορίζονται ενώ σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων θα υποβάλλονται κυρώσεις:

α) διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ με μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εγγραφής, ή και β) προσωρινή αναστολή ή οριστική διαγραφή από το Μητρώο.

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