Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: Την εξαπάτησε, την δολοφόνησε με σκεπάρνι και την πέταξε στο πηγάδι

Ο Σύρος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της Όλγα Βασίλιεβα και υπέδειξε το σημείο που πέταξε τη σορό

Δημήτρης Δρίζος

Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: Την εξαπάτησε, την δολοφόνησε με σκεπάρνι και την πέταξε στο πηγάδι
ΚΥΠΡΟΣ
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  • Ο 43χρονος Σύρος ομολόγησε τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα μέσα στο σπίτι του στη Λεμεσό.
  • Το θύμα χτυπήθηκε στο κεφάλι με σκεπάρνι, το οποίο θεωρείται το πιθανό φονικό όπλο.
  • Ο δράστης πέταξε το πτώμα σε πηγάδι σε χωράφι της γυναίκας στην περιοχή Σαϊττά.
  • Το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να ήταν οικονομικό, καθώς ο δράστης ζητούσε χρήματα από το θύμα.
  • Η σορός βρέθηκε σε αρχόμενο στάδιο σήψης και ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.
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Με κάθε λεπτομέρεια που έρχεται στο φως γύρω από τη στυγερή δολοφονία της Όλγα Βασιλίεβα να προκαλεί συγκλονισμό, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχοντας εξασφαλίσει ομολογία, οδηγού εκ νέου ενώπιον Δικαστηρίου τον 43χρονο Σύρο. Αυτή τη φορά για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.

Ο 43χρονος Σύρος ομολόγησε πως σκότωσε την άτυχη 61χρονη μέσα στο σπίτι του και εν συνεχεία υπέδειξε το πηγάδι που πέταξε το πτώμα της και το οποίο βρίσκεται σε δικό της χωράφι στον Σαϊττά.

Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησε στη σκηνή ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης και έφερε αριθμό τραυμάτων στο κεφάλι.

Στο μικροσκόπιο σκεπάρνι ως το φονικό όπλο

Λιγότερες από 24 ώρες ήταν, όπως αποδείχθηκε, αρκετές προκειμένου να «σπάσει» και να ομολογήσει ενώπιον των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού το αποτρόπαιο έγκλημα του ο 43χρονος Σύρος που τελεί από χθες υπό κράτηση.

Χτύπησε στο κεφάλι μέχρι θανάτου την άτυχη Όλγα Βασιλίεβα μέσα στο σπίτι του στη Λεμεσό. Εν συνεχεία την μετέφερε, με το όχημα του όπως όλα δείχνουν, σε δικό της χωράφι που βρίσκεται στην περιοχή του Σαϊττά και την έριξε μέσα σε πηγάδι.

Ως όπλο που χρησιμοποιήθηκε από τον δράστη, εικάζεται ένα σκεπάρνι που εντοπίστηκε και εξετάζεται από τις Αρχές.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από χθες και ειδικότερα μετά την ομολογία του δράστη, προκαλούν συγκλονισμό.

Πώς βρέθηκε το πτώμα

Με το που ο καθ’ ομολογία δράστης παραδέχτηκε τη διάπραξη του φόνου της άτυχης 61χρονης, στο ΤΑΕ Λεμεσού σήμανε νέος συναγερμός. Α

νακριτική ομάδα και μέλη του ΤΑΕ έσπευσαν άμεσα στην περιοχή του Σαϊττά, μετέβησαν στο χωράφι και εντόπισαν το πτώμα στο πηγάδι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατάφερε να ανασύρει το πτώμα της και ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους που διενήργησε αυτοψία, αντιλήφθηκε χτυπήματα στο κεφάλι που προκλήθηκαν από αμβλύ όργανο ενώ η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης.

Πληροφορίες της Cyprus Times αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχει τεθεί ένα σκεπάρνι που είχε στην κατοχή του ο 43χρονος που είναι οικοδόμος, ως το φονικό όπλο. Περαιτέρω εξετάσεις θα καταδείξουν πέραν πάσης αμφιβολίας το πως την σκότωσε.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού γνωρίζουν ήδη ότι το κίνητρο φαίνεται να ήταν οικονομικό, καθώς όπως αναφέρθηκε από χθες ο δράστης ζητούσε από το θύμα μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο η άτυχη Όλγα αρνείτο να του δώσει.

Το τι συνέβη μεταξύ τους κατά τη μοιραία συνάντηση που είχαν και διέπραξε το έγκλημα, είναι κάτι που διερευνάται.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι η Αστυνομία κατέχει μαρτυρία για κραυγή που ακούστηκε από το σπίτι του 43χρονου.

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