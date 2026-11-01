«Σκότωσα την Όλγα με σφυρί γιατί με θύμωσε» - Η ομολογία του 43χρονου Σύρου

Ο 43χρονος Σύρος οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου, αυτή τη φορά για φόνο εκ προμελέτης - Τι περιέγραψε στους ανακριτές της Όλγας Βασιλίεβα και τη μεταφορά της σορού στο πηγάδι

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Σκότωσα την Όλγα με σφυρί γιατί με θύμωσε» - Η ομολογία του 43χρονου Σύρου
ΚΥΠΡΟΣ
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  • Ο 43χρονος Σύρος ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα με σφυρί μέσα στο σπίτι του επειδή τον προσέβαλε.
  • Μετά τον φόνο, κράτησε τη σορό στο σπίτι του για ένα βράδυ και την επόμενη μέρα την πέταξε σε πηγάδι σε χωράφι της γυναίκας στον Σαϊττά.
  • Ο δράστης υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου πέταξε το σφυρί και οδήγησε τους αστυνομικούς στο πηγάδι για την ανάσυρση της σορού με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ.
  • Από την οικία του παραλήφθηκαν τεκμήρια που θα εξεταστούν επιστημονικά, ενώ η σορός βρέθηκε σε αρχόμενο στάδιο σήψης με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.
  • Ο 43χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου χωρίς δικηγόρο και τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση για φόνο εκ προμελέτης.
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Ο 43χρονος Σύρος ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα με σφυρί, μέσα στο σπίτι του στην Λεμεσό, επειδή, όπως είπε στους ανακριτές, θύμωσε όταν εκείνη τον προσέβαλε. Στη συνέχεια, κράτησε τη σορό της στο σπίτι για ένα βράδυ και την επόμενη ημέρα τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε χωράφι της γυναίκας στον Σαϊττά, όπου την έριξε σε πηγάδι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Cyprus Times, ο 43χρονος παρουσιάστηκε εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, μετά την εξασφάλιση της ομολογίας του από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού. Αυτή τη φορά επανασυνελήφθη για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης και τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση.

Τι φέρεται να περιέγραψε στους ανακριτές

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διαδικασία στο Δικαστήριο, την προηγούμενη ημέρα αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 43χρονου, παρουσία του. Κατά την ανάκρισή του, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να ομολογήσει ότι σκότωσε την Όλγα.

Σύμφωνα με την ομολογία του, τη χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του, αφού θύμωσε επειδή, όπως υποστήριξε, εκείνη τον είχε προσβάλει. Άφησε τη σορό στην κατοικία του για ένα βράδυ και την επόμενη ημέρα την τοποθέτησε στο όχημά του, μεταφέροντάς την στο χωράφι της 61χρονης στον Σαϊττά.

Ο 43χρονος φέρεται ακόμη να υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το σφυρί σε ξύλινη πέργκολα. Στη συνέχεια, τους οδήγησε στο πηγάδι όπου είχε απορρίψει τη σορό, από το οποίο ανασύρθηκε με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ.

Από την οικία του παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Τα ευρήματα από τη σορό της 61χρονης

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 43χρονος είχε ήδη υποδείξει στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε πετάξει τη σορό της γυναίκας, σε πηγάδι που βρίσκεται σε δικό της χωράφι στον Σαϊττά.

Κατά την αυτοψία που διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης και έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Η νεκροτομή είχε προγραμματιστεί για τις 11:00.

Ο 43χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου χωρίς δικηγόρο, ενώ κατά την προηγούμενη ημέρα εκπροσωπήθηκε από τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου.

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