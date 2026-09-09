Τραγωδία στην Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη

Τραγωδία σημειώθηκε στην γαλλική κοινότητα Μποντί, όπου ένα βρέφος μόλις 11 μηνών πνίγηκε μέσα σε κουβά που περιείχε νερό και χλωρίνη, ενώ οι γονείς του ασχολούνταν με τα κινητά τους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στο διαμέρισμα όπου έμενε η οικογένεια. Και οι δύο γονείς βρίσκονταν στο σπίτι την στιγμή που σημειώθηκε το συμβάν.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο μετά τις 12:20, το μικρό αγοράκι είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας ήταν αυτός που εντόπισε το βρέφος, το οποίο βρισκόταν με το κεφάλι του μέσα στον κουβά στην κουζίνα και κάλεσε αμέσως τις αρχές. Καθώς ήταν σε κατάσταση σοκ από αυτό που συνέβη, ο ίδιος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι γονείς κατέθεσαν στις αρχές ότι ασχολούνταν με τα κινητά τους όταν συνέβη η τραγωδία και ότι όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ήταν ήδη αργά.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του το βρέφος. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία ασφαλείας του γαλλικού νομού Seine-Saint-Denis.

Η σορός του βρέφους έχει μεταφερθεί στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο, όπου πρόκειται να διενεργηθεί νεκροψία.