Βόλος: Έρευνα από Εισαγγελία και Αστυνομία για ανήλικη που γέννησε στο Αχιλλοπούλειο

Snapshot Μια ανήλικη μητέρα από τη Βουλγαρία γέννησε πρόωρο κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Βόλου με καισαρική τομή.

Η γυναίκα που εμφανίστηκε ως γιαγιά του νεογνού προσκόμισε έγγραφα με ασυμφωνίες, προκαλώντας περαιτέρω έρευνα.

Η ανήλικη και το βρέφος παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ταυτοποίησης και διερεύνησης της υπόθεσης.

Μετά τον τοκετό, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες προστασίας ανηλίκων με ενημέρωση κοινωνικών υπηρεσιών και αρμόδιων αρχών.

Η κατάσταση υγείας του νεογνού χαρακτηρίζεται καλή και παρακολουθείται στη Μονάδα Νεογνών. Snapshot powered by AI

Την παρέμβαση των αρμόδιων Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών έχει προκαλέσει υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Βόλου και αφορά τη γέννηση βρέφους από ανήλικη κοπέλα με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της γυναίκας που εμφανίστηκε στο νοσοκομείο και δήλωσε ότι είναι η μητέρα της ανήλικης και, κατά συνέπεια, γιαγιά του νεογέννητου κοριτσιού.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η συγκεκριμένη γυναίκα προσκόμισε έγγραφα για την επιβεβαίωση των στοιχείων της, ωστόσο φέρεται να προέκυψαν ασυμφωνίες στα δικαιολογητικά, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης.

Για τον λόγο αυτό, η ανήλικη μητέρα και το βρέφος εξακολουθούν να παραμένουν στο Νοσοκομείο Βόλου, έως ότου διασαφηνιστούν πλήρως τα στοιχεία και οι συνθήκες της υπόθεσης.

Η νεαρή κοπέλα, η οποία δεν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας της, γέννησε με καισαρική τομή ένα κοριτσάκι. Το νεογνό είναι πρόωρο και νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η εγκυμοσύνη της ανήλικης παρακολουθούνταν τους προηγούμενους μήνες από γιατρούς του νοσοκομείου. Μετά τον τοκετό, ωστόσο, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας ανηλίκων, με την ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των αρμόδιων Αρχών.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ολοκλήρωση των ελέγχων για την εξακρίβωση της ταυτότητας της γυναίκας που παρουσιάστηκε ως συγγενικό πρόσωπο, αλλά και στη διερεύνηση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την υπόθεση.

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