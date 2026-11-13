Βόλος: Έρευνα από Εισαγγελία και Αστυνομία για ανήλικη που γέννησε στο Αχιλλοπούλειο

Η ανήλικη μητέρα από τη Βουλγαρία παραμένει με το βρέφος στο νοσοκομείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ταυτοποίησης του συγγενικού περιβάλλοντος

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Βόλος: Έρευνα από Εισαγγελία και Αστυνομία για ανήλικη που γέννησε στο Αχιλλοπούλειο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια ανήλικη μητέρα από τη Βουλγαρία γέννησε πρόωρο κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Βόλου με καισαρική τομή.
  • Η γυναίκα που εμφανίστηκε ως γιαγιά του νεογνού προσκόμισε έγγραφα με ασυμφωνίες, προκαλώντας περαιτέρω έρευνα.
  • Η ανήλικη και το βρέφος παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ταυτοποίησης και διερεύνησης της υπόθεσης.
  • Μετά τον τοκετό, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες προστασίας ανηλίκων με ενημέρωση κοινωνικών υπηρεσιών και αρμόδιων αρχών.
  • Η κατάσταση υγείας του νεογνού χαρακτηρίζεται καλή και παρακολουθείται στη Μονάδα Νεογνών.
Snapshot powered by AI

Την παρέμβαση των αρμόδιων Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών έχει προκαλέσει υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Βόλου και αφορά τη γέννηση βρέφους από ανήλικη κοπέλα με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της γυναίκας που εμφανίστηκε στο νοσοκομείο και δήλωσε ότι είναι η μητέρα της ανήλικης και, κατά συνέπεια, γιαγιά του νεογέννητου κοριτσιού.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η συγκεκριμένη γυναίκα προσκόμισε έγγραφα για την επιβεβαίωση των στοιχείων της, ωστόσο φέρεται να προέκυψαν ασυμφωνίες στα δικαιολογητικά, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης.

Για τον λόγο αυτό, η ανήλικη μητέρα και το βρέφος εξακολουθούν να παραμένουν στο Νοσοκομείο Βόλου, έως ότου διασαφηνιστούν πλήρως τα στοιχεία και οι συνθήκες της υπόθεσης.

Η νεαρή κοπέλα, η οποία δεν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας της, γέννησε με καισαρική τομή ένα κοριτσάκι. Το νεογνό είναι πρόωρο και νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η εγκυμοσύνη της ανήλικης παρακολουθούνταν τους προηγούμενους μήνες από γιατρούς του νοσοκομείου. Μετά τον τοκετό, ωστόσο, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας ανηλίκων, με την ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των αρμόδιων Αρχών.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ολοκλήρωση των ελέγχων για την εξακρίβωση της ταυτότητας της γυναίκας που παρουσιάστηκε ως συγγενικό πρόσωπο, αλλά και στη διερεύνηση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:04LIFESTYLE

Το Χόλιγουντ υποκλίθηκε στον Στίβεν Σπίλμπεργκ: Το λαμπερό γκαλά και οι διάσημοι καλεσμένοι που βρέθηκαν στο πλευρό του

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Έπεισαν 52χρονη ότι αλλάζουν τα χαρτονομίσματα και της «έφαγαν» πάνω από 20.000 ευρώ

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Οι φοιτητές μπήκαν στο Πολυτεχνείο παρά το «λοκ άουτ» και έστησαν τραπεζάκια - «Κανένας πρύτανης δεν θα κάνει κουμάντο στον εορτασμό»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στα Πατήσια

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Απεγκλωβίστηκαν δύο εργαζόμενοι - Στο νοσοκομείο με τραυματισμό ο ένας

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Οι πρώτες πληροφορίες

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνα από Εισαγγελία και Αστυνομία για ανήλικη που γέννησε στο Αχιλλοπούλειο

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργίζει ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική απάτη: «Τα πράγματά σας έχουνε ραδιενέργεια»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά σταμάτα»: Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν - Οργή με βίντεο από τους Θρακομακεδόνες

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι πέντε χώρες που θα εκπροσωπήσουν την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη - Υπό έρευνα για παιδική πορνογραφία ο ύποπτος

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Την Κυριακή οι εκλογές για την «Παγκρήτιο Ένωση»: 12 λόγοι για ψήφο υπέρ του Μανώλη Σφακιανάκη

19:05LIFESTYLE

Η Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 42 της - «Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστακός το κέντρο για το Πολυτεχνείο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν, όλες οι κυκλοφοριακές

18:54ANNOUNCEMENTS

Ο Όμιλος Neptune υποδέχθηκε στον Πειραιά το «NIKOS TRAVLOS», τιμώντας τον ιδρυτή της και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης

18:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Παραμένει το πρόβλημα στις υπηρεσίες της μία μέρα μετά - Για «ενθαρρυντική» πρόοδο μιλάει η εταιρεία

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Φυλής – Συγκρούστηκε διαδοχικά με 5 οχήματα, 2 τραυματίες

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ και Δουδωνή για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων: «Θεσμική απρέπεια και μικροκομματικά παιχνίδια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Οι πρώτες πληροφορίες

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη - Υπό έρευνα για παιδική πορνογραφία ο ύποπτος

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού

19:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά σταμάτα»: Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν - Οργή με βίντεο από τους Θρακομακεδόνες

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφολόγος προειδοποιεί: «Αυτές είναι οι 3 πιο καρκινογόνες τροφές που υπάρχουν»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψε 10 μέτρα χαλκοσωλήνα και πλημμύρισε το οίκημα - Τα νερά έφτασαν στην πόρτα του γείτονα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση μεταξύ Ευαγγελάτου και Δημητρακόπουλου για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στα Πατήσια

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργίζει ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική απάτη: «Τα πράγματά σας έχουνε ραδιενέργεια»

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνα από Εισαγγελία και Αστυνομία για ανήλικη που γέννησε στο Αχιλλοπούλειο

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Απεγκλωβίστηκαν δύο εργαζόμενοι - Στο νοσοκομείο με τραυματισμό ο ένας

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Φυλής – Συγκρούστηκε διαδοχικά με 5 οχήματα, 2 τραυματίες

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπεύθυνος τεχνικού γραφείου εξαφανίστηκε με τα χρήματα δεκάδων πολιτών από το «Εξοικονομώ»

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Οι φοιτητές μπήκαν στο Πολυτεχνείο παρά το «λοκ άουτ» και έστησαν τραπεζάκια - «Κανένας πρύτανης δεν θα κάνει κουμάντο στον εορτασμό»

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ