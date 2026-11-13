Εξοργίζει ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική απάτη: «Τα πράγματά σας έχουνε ραδιενέργεια»

Snapshot Απατεώνας τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ, για να την πείσει να αφήσει τα κοσμήματά της έξω από το σπίτι της.

Ο δράστης χρησιμοποίησε ψυχολογική πίεση και ανυπόστατες επιστημονικές δικαιολογίες περί «ραδιενέργειας» για να αποσπάσει τα χρυσαφικά.

Η γυναίκα τοποθέτησε τα κοσμήματά της σε σακούλα και τα άφησε στο χαλάκι της πόρτας, όπου της τα έκλεψαν.

Ο απατεώνας συνέχισε να ψεύδεται και να διαβεβαιώνει την ηλικιωμένη ότι τα κοσμήματα φυλάσσονταν από κλιμάκιο για σάρωση.

Παρόμοιες απάτες περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας deepfake και διάσημων προσώπων ως δόλωμα για την απόσπαση χρημάτων. Snapshot powered by AI

Σε καθημερινό φαινόμενο έχουν εξελιχθεί οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων κυρίως συμπολιτών μας στην επικράτεια της χώρας.

Οι απατεώνες χρησιμοποιώντας τεχνάσματα με πειστικό ύφος και απόλυτη σιγουριά καταφέρνουν να πείσουν τα θύματά τους να πέσουν στην παγίδα και να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Το Mega αποκάλυψε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από ένα περιστατικό εξαπάτησης σε βάρος ηλικιωμένης.

Ο απατεώνας εμφανίστηκε στο τηλέφωνο ως τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ και οδήγησε με περίτεχνο τρόπο μία ηλικιωμένη γυναίκα σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης, πείθοντάς την να μαζέψει τα κοσμήματά της και να τα αφήσει έξω από το διαμέρισμά της.

Ο εξοργιστικός διάλογος απατεώνα και θύματος

Θύμα: Nαι;

Απατεώνας: Νομικός Ιωάννης ονομάζομαι, τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ. Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος; Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικεία σας. Θέλετε να πάτε λίγο στον πίνακά σας να δείτε εάν αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι; Πηγαίντε λίγο στο ματάκι της κουζίνας σας παρακαλώ πολύ. Θα έχουμε επικοινωνία στο κινητό, θέλω να το ακουμπήσετε κάπου, σε ανοιχτή γραμμή θα το αφήσετε.

Θύμα: Ναι.

Στη συνέχεια, δίνει άσχετες και παράλογες εντολές, κρατώντας το θύμα απασχολημένο και σε απομόνωση ενώ βρίσκεται σε συνεχή ανοιχτή ακρόαση.

Απατεώνας: Ανάψτε ένα ματάκι της κουζίνας στον βαθμό 3.

Θύμα: Τι να βάλω πάνω; Να βάλω, τι να βάλω πάνω; Ένα μπρίκι είπες;

Απατεώνας: Βάλε ένα μπρίκι με νεράκι. Ωραία, αφήστε το τώρα εκεί, να χαμηλώσουμε την τάση του ρεύματος. Ωραία, εφόσον έχετε βάλει μπρίκι, χαμηλώστε το στο 1

Με μαεστρία, ασκείται ψυχολογική πίεση στο θύμα. Ο δράστης εφευρίσκει έναν ανυπόστατο «επιστημονικό» κίνδυνο για να εξαναγκάσει την ηλικιωμένη να μαζέψει τα χρυσαφικά της σε μία σακούλα.

Απατεώνας: Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα, μία σακούλα δηλαδή, πλαστική ή χάρτινη, ό,τι έχετε.

Θύμα: Ναι.

Απατεώνας: Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ, μέσα το μπολ με τα κοσμήματα.

Απατεώνας: Εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα, θα προκαλέσουν ραδιενέργεια.

Θύμα: Πού να τα βάλω; Σε πλαστική σακούλα;

Απατεώνας: Πάρτε μία τσαντούλα, σε μία σακούλα, βάλτε τα μέσα και δέστε από πάνω τη σακούλα για να μην τα εντοπίσει η διαρροή του ρεύματος. Θα βάλετε μόνο τα κοσμήματα στην τσαντούλα και θα την κλείσετε από πάνω.

Θύμα: Τα έβαλα και την έδεσα.

Με απόλυτη ηρεμία στη φωνή του, ο απατεώνας καθοδηγεί την ηλικιωμένη να αφήσει την τσάντα έξω από την πόρτα, στήνοντας την τέλεια κλοπή.

Απατεώνας: Θέλω λίγο να ηρεμήσετε. Είμαστε λίγα λεπτά για πριν από τη διαδικασία του black out.

Θύμα: Ναι, και εγώ τι κάνω χωρίς φως;

Απατεώνας: Πάρτε λίγο την τσαντούλα με τα κοσμήματα.

Θύμα: Ναι και τι να την κάνω;

Απατεώνας: Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή.

Θύμα: Ναι.

Απατεώνας: Ωραία, έχετε κάποιο χαλάκι απ’έξω;

Θύμα: Ναι.

Απατεώνας: Ωραία, ακουμπήστε εκεί πάνω την τσαντούλα, στο χαλάκι.

Θύμα: Την ακούμπησα.

Απατεώνας: Ωραία, πολύ ωραία, τώρα θέλω λίγο να πάτε στο υπνοδωμάτιο, ωραία, γίνεται η φόρτωση του ρεύματος.

Σε αυτό το σημείο αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, με τον δράστη να συνεχίζει να ψεύδεται απροκάλυπτα

Θύμα (με απόγνωση): Τα κοσμήματα τι έγιναν; Μου τα πήρανε. Μου τα πήρανε από το πατάκι. Τα χρυσαφικά, μου τα πήρανε από το πατάκι.

Απατεώνας: Όχι, πέρασε το κλιμάκιο κυρία μου για να τα φυλάξει, για να τα σκανάρει, επειδή έχουνε ραδιενέργεια τα πράγματά σας.

Το ηχητικό ντοκουμέντο του Mega:

Η απειλή δεν περιορίζεται μόνο σε τηλεφωνικές γραμμές. Αντίστοιχες, εξαιρετικά εξελιγμένες απάτες έχουν κάνει επανειλημμένα την εμφάνισή τους και στο παρελθόν, όπου επιτήδειοι χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία deepfake και τη μορφή διασημοτήτων, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ως δόλωμα για να στήσουν την παγίδα τους και να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Διαβάστε επίσης