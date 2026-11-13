Εξοργίζει ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική απάτη: «Τα πράγματά σας έχουνε ραδιενέργεια»

Η ηλικιωμένη γυναίκα πείστηκε 

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Εξοργίζει ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική απάτη: «Τα πράγματά σας έχουνε ραδιενέργεια»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Απατεώνας τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ, για να την πείσει να αφήσει τα κοσμήματά της έξω από το σπίτι της.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε ψυχολογική πίεση και ανυπόστατες επιστημονικές δικαιολογίες περί «ραδιενέργειας» για να αποσπάσει τα χρυσαφικά.
  • Η γυναίκα τοποθέτησε τα κοσμήματά της σε σακούλα και τα άφησε στο χαλάκι της πόρτας, όπου της τα έκλεψαν.
  • Ο απατεώνας συνέχισε να ψεύδεται και να διαβεβαιώνει την ηλικιωμένη ότι τα κοσμήματα φυλάσσονταν από κλιμάκιο για σάρωση.
  • Παρόμοιες απάτες περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας deepfake και διάσημων προσώπων ως δόλωμα για την απόσπαση χρημάτων.
Snapshot powered by AI

Σε καθημερινό φαινόμενο έχουν εξελιχθεί οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων κυρίως συμπολιτών μας στην επικράτεια της χώρας.

Οι απατεώνες χρησιμοποιώντας τεχνάσματα με πειστικό ύφος και απόλυτη σιγουριά καταφέρνουν να πείσουν τα θύματά τους να πέσουν στην παγίδα και να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Το Mega αποκάλυψε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από ένα περιστατικό εξαπάτησης σε βάρος ηλικιωμένης.

Ο απατεώνας εμφανίστηκε στο τηλέφωνο ως τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ και οδήγησε με περίτεχνο τρόπο μία ηλικιωμένη γυναίκα σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης, πείθοντάς την να μαζέψει τα κοσμήματά της και να τα αφήσει έξω από το διαμέρισμά της.

Ο εξοργιστικός διάλογος απατεώνα και θύματος

Θύμα: Nαι;

Απατεώνας: Νομικός Ιωάννης ονομάζομαι, τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ. Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος; Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικεία σας. Θέλετε να πάτε λίγο στον πίνακά σας να δείτε εάν αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι; Πηγαίντε λίγο στο ματάκι της κουζίνας σας παρακαλώ πολύ. Θα έχουμε επικοινωνία στο κινητό, θέλω να το ακουμπήσετε κάπου, σε ανοιχτή γραμμή θα το αφήσετε.

Θύμα: Ναι.

Στη συνέχεια, δίνει άσχετες και παράλογες εντολές, κρατώντας το θύμα απασχολημένο και σε απομόνωση ενώ βρίσκεται σε συνεχή ανοιχτή ακρόαση.

Απατεώνας: Ανάψτε ένα ματάκι της κουζίνας στον βαθμό 3.

Θύμα: Τι να βάλω πάνω; Να βάλω, τι να βάλω πάνω; Ένα μπρίκι είπες;

Απατεώνας: Βάλε ένα μπρίκι με νεράκι. Ωραία, αφήστε το τώρα εκεί, να χαμηλώσουμε την τάση του ρεύματος. Ωραία, εφόσον έχετε βάλει μπρίκι, χαμηλώστε το στο 1

Με μαεστρία, ασκείται ψυχολογική πίεση στο θύμα. Ο δράστης εφευρίσκει έναν ανυπόστατο «επιστημονικό» κίνδυνο για να εξαναγκάσει την ηλικιωμένη να μαζέψει τα χρυσαφικά της σε μία σακούλα.

Απατεώνας: Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα, μία σακούλα δηλαδή, πλαστική ή χάρτινη, ό,τι έχετε.

Θύμα: Ναι.

Απατεώνας: Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ, μέσα το μπολ με τα κοσμήματα.

Απατεώνας: Εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα, θα προκαλέσουν ραδιενέργεια.

Θύμα: Πού να τα βάλω; Σε πλαστική σακούλα;

Απατεώνας: Πάρτε μία τσαντούλα, σε μία σακούλα, βάλτε τα μέσα και δέστε από πάνω τη σακούλα για να μην τα εντοπίσει η διαρροή του ρεύματος. Θα βάλετε μόνο τα κοσμήματα στην τσαντούλα και θα την κλείσετε από πάνω.

Θύμα: Τα έβαλα και την έδεσα.

Με απόλυτη ηρεμία στη φωνή του, ο απατεώνας καθοδηγεί την ηλικιωμένη να αφήσει την τσάντα έξω από την πόρτα, στήνοντας την τέλεια κλοπή.

Απατεώνας: Θέλω λίγο να ηρεμήσετε. Είμαστε λίγα λεπτά για πριν από τη διαδικασία του black out.

Θύμα: Ναι, και εγώ τι κάνω χωρίς φως;

Απατεώνας: Πάρτε λίγο την τσαντούλα με τα κοσμήματα.

Θύμα: Ναι και τι να την κάνω;

Απατεώνας: Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή.

Θύμα: Ναι.

Απατεώνας: Ωραία, έχετε κάποιο χαλάκι απ’έξω;

Θύμα: Ναι.

Απατεώνας: Ωραία, ακουμπήστε εκεί πάνω την τσαντούλα, στο χαλάκι.

Θύμα: Την ακούμπησα.

Απατεώνας: Ωραία, πολύ ωραία, τώρα θέλω λίγο να πάτε στο υπνοδωμάτιο, ωραία, γίνεται η φόρτωση του ρεύματος.

Σε αυτό το σημείο αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, με τον δράστη να συνεχίζει να ψεύδεται απροκάλυπτα

Θύμα (με απόγνωση): Τα κοσμήματα τι έγιναν; Μου τα πήρανε. Μου τα πήρανε από το πατάκι. Τα χρυσαφικά, μου τα πήρανε από το πατάκι.

Απατεώνας: Όχι, πέρασε το κλιμάκιο κυρία μου για να τα φυλάξει, για να τα σκανάρει, επειδή έχουνε ραδιενέργεια τα πράγματά σας.

Το ηχητικό ντοκουμέντο του Mega:

Η απειλή δεν περιορίζεται μόνο σε τηλεφωνικές γραμμές. Αντίστοιχες, εξαιρετικά εξελιγμένες απάτες έχουν κάνει επανειλημμένα την εμφάνισή τους και στο παρελθόν, όπου επιτήδειοι χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία deepfake και τη μορφή διασημοτήτων, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ως δόλωμα για να στήσουν την παγίδα τους και να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:04LIFESTYLE

Το Χόλιγουντ υποκλίθηκε στον Στίβεν Σπίλμπεργκ: Το λαμπερό γκαλά και οι διάσημοι καλεσμένοι που βρέθηκαν στο πλευρό του

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Έπεισαν 52χρονη ότι αλλάζουν τα χαρτονομίσματα και της «έφαγαν» πάνω από 20.000 ευρώ

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Οι φοιτητές μπήκαν στο Πολυτεχνείο παρά το «λοκ άουτ» και έστησαν τραπεζάκια - «Κανένας πρύτανης δεν θα κάνει κουμάντο στον εορτασμό»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στα Πατήσια

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Απεγκλωβίστηκαν δύο εργαζόμενοι - Στο νοσοκομείο με τραυματισμό ο ένας

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Οι πρώτες πληροφορίες

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνα από Εισαγγελία και Αστυνομία για ανήλικη που γέννησε στο Αχιλλοπούλειο

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργίζει ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική απάτη: «Τα πράγματά σας έχουνε ραδιενέργεια»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά σταμάτα»: Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν - Οργή με βίντεο από τους Θρακομακεδόνες

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι πέντε χώρες που θα εκπροσωπήσουν την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη - Υπό έρευνα για παιδική πορνογραφία ο ύποπτος

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Την Κυριακή οι εκλογές για την «Παγκρήτιο Ένωση»: 12 λόγοι για ψήφο υπέρ του Μανώλη Σφακιανάκη

19:05LIFESTYLE

Η Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 42 της - «Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστακός το κέντρο για το Πολυτεχνείο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν, όλες οι κυκλοφοριακές

18:54ANNOUNCEMENTS

Ο Όμιλος Neptune υποδέχθηκε στον Πειραιά το «NIKOS TRAVLOS», τιμώντας τον ιδρυτή της και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης

18:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Παραμένει το πρόβλημα στις υπηρεσίες της μία μέρα μετά - Για «ενθαρρυντική» πρόοδο μιλάει η εταιρεία

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Φυλής – Συγκρούστηκε διαδοχικά με 5 οχήματα, 2 τραυματίες

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ και Δουδωνή για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων: «Θεσμική απρέπεια και μικροκομματικά παιχνίδια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Οι πρώτες πληροφορίες

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη - Υπό έρευνα για παιδική πορνογραφία ο ύποπτος

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού

19:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά σταμάτα»: Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν - Οργή με βίντεο από τους Θρακομακεδόνες

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφολόγος προειδοποιεί: «Αυτές είναι οι 3 πιο καρκινογόνες τροφές που υπάρχουν»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψε 10 μέτρα χαλκοσωλήνα και πλημμύρισε το οίκημα - Τα νερά έφτασαν στην πόρτα του γείτονα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση μεταξύ Ευαγγελάτου και Δημητρακόπουλου για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου στα Πατήσια

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργίζει ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική απάτη: «Τα πράγματά σας έχουνε ραδιενέργεια»

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνα από Εισαγγελία και Αστυνομία για ανήλικη που γέννησε στο Αχιλλοπούλειο

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Απεγκλωβίστηκαν δύο εργαζόμενοι - Στο νοσοκομείο με τραυματισμό ο ένας

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Φυλής – Συγκρούστηκε διαδοχικά με 5 οχήματα, 2 τραυματίες

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπεύθυνος τεχνικού γραφείου εξαφανίστηκε με τα χρήματα δεκάδων πολιτών από το «Εξοικονομώ»

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Οι φοιτητές μπήκαν στο Πολυτεχνείο παρά το «λοκ άουτ» και έστησαν τραπεζάκια - «Κανένας πρύτανης δεν θα κάνει κουμάντο στον εορτασμό»

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ