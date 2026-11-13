Την Κυριακή οι εκλογές για την «Παγκρήτιο Ένωση»: 12 λόγοι για ψήφο υπέρ του Μανώλη Σφακιανάκη

Snapshot Ο Μανώλης Σφακιανάκης διεκδικεί την προεδρία της Παγκρήτιου Ενώσεως με όραμα την ενότητα των Κρητικών και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του θεσμού.

Η ψηφιακή πλατφόρμα «Creta Unity» θα ενώσει Κρητικούς παγκοσμίως, υποστηρίζοντας επαγγελματικές συνεργασίες και πολιτιστικές δράσεις.

Προτείνεται η Ψηφιακή Ταυτότητα Κρητικού για παροχή προνομίων και ενίσχυση της συμμετοχής των μελών στις δράσεις της Ένωσης.

Η νέα διοίκηση θα εστιάσει στην ενεργό συμμετοχή της νεολαίας, την επαγγελματική καθοδήγηση και τη διαφάνεια στη λειτουργία της Παγκρήτιου.

Ο Σφακιανάκης δεσμεύεται για συνεργασία με κρητικούς συλλόγους, προστασία προσωπικών δεδομένων και αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προώθηση της κρητικής παράδοσης. Snapshot powered by AI

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Παγκρητίου Ενώσεως Αττικής παρουσιάζει ο Μανώλης Σφακιανάκης, καταθέτοντας τις προτάσεις και το όραμά του για την επόμενη ημέρα του ιστορικού κρητικού θεσμού.

Με κεντρικό σύνθημα «Παγκρήτιος Χωρίς Σύνορα», θέτει ως βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας του την ενότητα των Κρητικών, την ανανέωση της Ένωσης, την ενεργότερη συμμετοχή της νέας γενιάς και τη σύνδεση της παράδοσης με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στη συνέντευξή του στο Newsbomb, μιλά για τους λόγους που τον οδήγησαν στη διεκδίκηση της προεδρίας, τη σημασία της ενότητας την επομένη των εκλογών, αλλά και τις αλλαγές που προτείνει στη λειτουργία της Παγκρητίου. Ξεχωριστή θέση στο σχέδιό του έχει η ψηφιακή πλατφόρμα «Creta Unity», μέσω της οποίας φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Κρητικών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Παράλληλα, αναφέρεται στην Ψηφιακή Ταυτότητα Κρητικού, στις επαγγελματικές συνεργασίες, στις υποτροφίες, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην αξιοποίηση της εμπειρίας του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ο Μανώλης Σφακιανάκης εξηγεί πώς φαντάζεται μια Παγκρήτιο πιο ανοιχτή και σύγχρονη, με ουσιαστικό ρόλο για τα μέλη και τους νέους, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη ημέρα του θεσμού πρέπει να στηριχθεί στη συνεργασία και όχι στις εκλογικές αντιπαραθέσεις.

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1. Κύριε Σφακιανάκη, τι σας οδήγησε στην απόφαση να διεκδικήσετε την προεδρία της Παγκρητίου Ενώσεως;

Η Κρήτη είναι η καταγωγή μου, η ταυτότητά μου και η δύναμή μου. Από τη Σπηλιά Κισσάμου μέχρι τη δημιουργία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, πορεύτηκα με αρχές την εργατικότητα, την αξιοπρέπεια και την προσφορά. Σήμερα επιθυμώ να διαθέσω την εμπειρία και τις γνώσεις μου στην Παγκρήτιο. Δεν αναζητώ αξιώματα. Θέλω να συμβάλω στη δημιουργία ενός οργανισμού που θα στηρίζει ουσιαστικά τους Κρητικούς και θα τιμά την ιστορία μας.

2. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και πώς αντιμετωπίζετε τους συνυποψηφίους σας;

Οι εκλογές αποτελούν ευκαιρία να αποφασίσουμε ποια Παγκρήτιο επιθυμούμε για το μέλλον. Σέβομαι απόλυτα τους συνυποψηφίους μου, τους προηγούμενους προέδρους και όλους όσοι προσέφεραν στον ιστορικό θεσμό. Δεν ερχόμαστε να ακυρώσουμε το παρελθόν, αλλά να συνεχίσουμε δημιουργικά πάνω στα θεμέλιά του. Συγκρίνουμε προτάσεις, δεν συγκρουόμαστε ως άνθρωποι. Την επομένη των εκλογών πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Η Παγκρήτιος ανήκει σε όλους τους Κρητικούς, ανεξάρτητα από την επιλογή τους στην κάλπη.

3. Τι εκφράζει το όνομα του συνδυασμού σας «Παγκρήτιος Χωρίς Σύνορα» και πώς θα λειτουργεί το Creta Unity;

Εκφράζει την επιθυμία μας να ενώσουμε τους Κρητικούς της Αττικής, της Κρήτης και ολόκληρου του κόσμου. Η Κρήτη υπάρχει όπου ζουν άνθρωποι που αγαπούν τις ρίζες τους. Με την ψηφιακή πλατφόρμα «Creta Unity»θέλουμε να συνδέσουμε επιστήμονες, επιχειρηματίες, φοιτητές, επαγγελματίες και πολιτιστικούς συλλόγους στις πέντε ηπείρους. Η τεχνολογία θα αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας, αλλά και το μέσο για να μεταφέρουμε την ιστορία και τις παραδόσεις μας στις επόμενες γενιές.

Το Creta Unity φιλοδοξούμε να αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωμένη ψηφιακή κοινότητα που θα ενώνει τους Κρητικούς παγκοσμίως. Μέσα από την εφαρμογή, κάθε συμπατριώτης μας θα μπορεί να αναζητά άλλους Κρητικούς ανά επάγγελμα, περιοχή καταγωγής, χώρα διαμονής και επιστημονική ειδικότητα. Θα δημιουργήσουμε δυνατότητες επαγγελματικών συνεργασιών, επιχειρηματικών επαφών, καθοδήγησης νέων και ανταλλαγής γνώσεων. Παράλληλα, θα προβάλλονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, δράσεις συλλόγων και πρωτοβουλίες της ομοσπονδίας μας αλλά και ομογένειας. Στόχος μας είναι ένας Κρητικός στην Αθήνα να μπορεί να επικοινωνεί άμεσα με έναν συμπατριώτη του στην Αμερική ή στην Αυστραλία. Ένα παγκόσμιο δίκτυο αλληλεγγύης, δημιουργίας και συνεργασίας, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στα προσωπικά δεδομένα όλων των συμμετεχόντων.

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4. Ποιες πρωτοβουλίες θα προσφέρουν άμεσα οφέλη στα μέλη και τι είναι η Ψηφιακή Ταυτότητα Κρητικού;

Προτείνουμε την «Ταυτότητα Κρητικού», με συνεργασίες που θα εξασφαλίζουν προνόμια και ουσιαστικά οφέλη. Παράλληλα, σχεδιάζουμε επαγγελματική δικτύωση, καθοδήγηση νέων επιστημόνων, δράσεις εθελοντισμού και υποστήριξη συμπατριωτών μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Θέλουμε επίσης να αξιοποιήσουμε χορηγίες και διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα με απόλυτη διαφάνεια. Κάθε πρωτοβουλία θα έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό, υπεύθυνους και απολογισμό. Οι δεσμεύσεις πρέπει να μετατρέπονται σε πράξεις.

Η Ψηφιακή Ταυτότητα Κρητικού θα λειτουργεί ως προσωπική κάρτα μέλους, μέσα από την οποία οι εγγεγραμμένοι θα αποκτούν πρόσβαση σε ειδικές προσφορές, εκπτώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Θα διευκολύνει επίσης την ενημέρωση και τη συμμετοχή στις δράσεις της Παγκρητίου, ενισχύοντας την αίσθηση συμμετοχής στη μεγάλη κρητική οικογένεια.

5. Πώς οραματίζεστε τη σύγχρονη Παγκρήτιο;

Οραματίζομαι μια Ένωση ανοιχτή, δυναμική και ανθρώπινη, που θα αναζητά τους Κρητικούς αντί να περιμένει να την αναζητήσουν εκείνοι. Χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία, λιγότερη γραφειοκρατία, σύγχρονη οργάνωση και μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών. Κυρίως, χρειάζεται να γεφυρώσουμε τις γενιές. Η εμπειρία των παλαιότερων και η δημιουργικότητα των νέων μπορούν να δημιουργήσουν έναν ισχυρό οργανισμό. Η παράδοση είναι η ρίζα μας, όχι το όριο των δυνατοτήτων μας.

6. Ποιες θα είναι οι πρώτες ενέργειές σας εφόσον εκλεγείτε;

Τις πρώτες εκατό ημέρες θα επιδιώξουμε συναντήσεις με μέλη, ομοσπονδία μας κ κ.Πατερακη συλλόγους, νέους, επιστήμονες και επιχειρηματίες. Θέλω πρώτα να ακούσουμε τις ανάγκες και τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον οργανωτικό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, καθώς και στη διαμόρφωση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η διοίκηση θα λειτουργεί με διαφάνεια, σαφείς αρμοδιότητες και τακτική ενημέρωση. Στόχος μας είναι η Παγκρήτιος να γίνει πραγματικός φάρος της Κρήτης στην Αθήνα.

7. Πώς θα φέρετε τους νέους πιο κοντά στην Παγκρήτιο;

Δίνοντάς τους πραγματικό ρόλο, ευθύνη και δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις. Θέλουμε ένα δυναμικό τμήμα νεολαίας, εκπαιδευτικές δράσεις, επαγγελματική καθοδήγηση και ευκαιρίες συνεργασίας με Κρητικούς επιστήμονες και επιχειρηματίες παγκοσμίως. Θα επιδιώξουμε επίσης τη δημιουργία υποτροφιών μέσω συνεργασιών. Οι νέοι δεν πρέπει να είναι απλοί θεατές. Πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές. Η παράδοση παραμένει ζωντανή όταν η νέα γενιά την αγαπά και τη μεταφέρει στο μέλλον.

8. Πώς θα αξιοποιήσετε την εμπειρία σας στην τεχνολογία και στην κυβερνοασφάλεια;

Η τεχνολογία μπορεί να προστατεύσει και να αναδείξει τον πολιτισμό μας. Σχεδιάζουμε ψηφιακές δράσεις για την ιστορία, τη μουσική, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Κρήτης . Παράλληλα, θέλουμε δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια για παιδιά, γονείς και ηλικιωμένους σχετικά με τις διαδικτυακές απάτες, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους ψηφιακούς κινδύνους. Η γνώση αποτελεί το ισχυρότερο μέσο πρόληψης. Η Παγκρήτιος μπορεί να προσφέρει πολιτισμό αλλά και πρακτική προστασία στην οικογένεια.

9. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τους συνεργάτες σας;

Με κριτήρια την αξιοκρατία, την εντιμότητα, την υπευθυνότητα και την αγάπη για την Κρήτη. Δεν επιθυμώ κομματικούς διαχωρισμούς ή προσωπικές εξυπηρετήσεις. Η Παγκρήτιος ανήκει σε όλους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων. Θέλω ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων, που θα συνδυάζουν γνώσεις, εμπειρία και διάθεση προσφοράς. Δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζει κάποιος, αλλά τι μπορεί να προσφέρει στον κοινό μας στόχο.

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10. Πώς θα ενισχύσετε τη συνεργασία με τους κρητικούς συλλόγους;

Οι κρητικοί σύλλογοι αποτελούν πολύτιμους πυλώνες διατήρησης της παράδοσής μας. Η Παγκρήτιος πρέπει να τους στηρίζει και να συνεργάζεται μαζί τους, όχι να λειτουργεί ανταγωνιστικά. Θέλουμε κοινές πολιτιστικές δράσεις, ανοιχτό διάλογο και διαρκή επικοινωνία. Παράλληλα, καλούμε όσους απομακρύνθηκαν να επιστρέψουν. Δεν μας περισσεύει κανένας Κρητικός. Η ενότητα χτίζεται με σεβασμό και συνεργασία.

11. Ποια είναι η προσωπική σας δέσμευση απέναντι στα μέλη;

Δεσμεύομαι να είμαι παρών, να εργάζομαι με συνέπεια και να ακούω κάθε άποψη. Πιστεύω στη συλλογική διοίκηση, στη διαφάνεια, στους καθαρούς κανόνες και στον τακτικό απολογισμό. Η εμπειρία μου με δίδαξε ότι τα αποτελέσματα έρχονται μέσα από οργάνωση και συνεργασία. Η προεδρία δεν είναι προνόμιο, αλλά ευθύνη. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά με πράξεις και όχι με υποσχέσεις.

12. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους Κρητικούς πριν από την κάλπη;

Καλώ κάθε Κρητικό και κάθε Κρητικιά να συμμετάσχει, να συγκρίνει προγράμματα και να αποφασίσει με γνώμονα το καλό της Παγκρητίου. Καλώ τους παλαιότερους να συνεχίσουν να προσφέρουν, τους νέους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και όσους απομακρύνθηκαν να επιστρέψουν.

Έχουμε κοινή ιστορία, κοινές αξίες και μια παράδοση που οφείλουμε να παραδώσουμε δυνατή στις επόμενες γενιές.

Δεν μας χωρίζουν οι εκλογές. Μας ενώνει η Κρήτη.

Με ενότητα, αξιοπρέπεια και κρητική λεβεντιά μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Παγκρήτιο σύγχρονη, δυνατή και ανθρώπινη. Ενώνουμε τους Κρητικούς του κόσμου — Δημιουργούμε την Παγκρήτιο του αύριο. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ