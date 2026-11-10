Βόλος: Στα δικαστήρια μάνα και γιος μετά από άγριο τσακωμό – «Λόγια, απειλές, ξύλο, θάνατος»

Τι ισχυρίστηκαν οι δύο πλευρές και τι αποφάσισε το δικαστήριο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Βόλος: Στα δικαστήρια μάνα και γιος μετά από άγριο τσακωμό – «Λόγια, απειλές, ξύλο, θάνατος»
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  • Ένας 32χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μετά από έντονο καβγά με τη μητέρα του, κατά τη διάρκεια του οποίου την απείλησε και ασκήθηκε βία.
  • Η μητέρα κατήγγειλε ότι ο γιος της την απείλησε με τέσσερα στάδια, από λόγια έως θάνατο, και την έπιασε από τον λαιμό, ενώ απώθησε και τον ανήλικο αδερφό του.
  • Ο 32χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως η μητέρα του τον έπιασε πρώτη από τον λαιμό και ότι δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο.
  • Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 32χρονο για απόπειρα ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του, αλλά τον αθώωσε για την κατηγορία σε βάρος του ανήλικου αδερφού του.
  • Η ένταση ξεκίνησε όταν ο 32χρονος ζήτησε από τους γονείς του να παραμείνουν στο σπίτι για να τον βοηθήσουν, αίτημα που αυτοί αρνήθηκαν.
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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας 32χρονος, μετά από έντονο καβγά με τη μητέρα του, μπροστά στα μάτια του ανήλικου αδερφού του, στο σπίτι της οικογένειας στον Αλμυρό. Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο, όταν ο 32χρονος απείλησε τη ζωή της μητέρας του, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (7/11), στο σπίτι όπου διαμένουν ο 32χρονος, οι γονείς του και ο μικρότερος αδερφός του. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η ένταση ξεκίνησε όταν οι γονείς του ετοιμάστηκαν να φύγουν για το σούπερ μάρκετ. Ο 32χρονος φέρεται να τους ζήτησε να παραμείνουν στο σπίτι και να τον βοηθήσουν σε κάποιες εργασίες, όπως είχαν συμφωνήσει, εκείνοι όμως αρνήθηκαν.

Η εκδοχή της μητέρας

Όπως υποστήριξε η μητέρα του κατηγορούμενου, κατά τη διάρκεια του καβγά ο γιος της την απείλησε λέγοντας πως υπάρχουν τέσσερα «στάδια» που θα ακολουθήσει για να την κάνει να υπακούσει: «Λόγια, απειλές, ξύλο, θάνατος».

Στη συνέχεια, κατήγγειλε ότι ο 32χρονος την έσπρωξε και την έπιασε από τον λαιμό, έχε ότου παρενέβη ο μικρότερος αδελφός. Όπως ανέφερε, ο 32χρονος απώθησε και τον ανήλικο βάζοντας το χέρι στο λαιμό του, χωρίς όμως -σύμφωνα με τι δική της εκτίμηση να έχει πρόθεση να τον τραυματίσει. Η μητέρα κατέθεσε πως δεν επιθυμεί το κακό του παιδιού της, ωστόσο έχει ανάγκη και την προσωπική της ηρεμία.

Όπως ανέφερε οικογενειακή φίλη που ήταν αυτόπτης μαρτυρας, η ένταση ξεκίνησε όταν ο 32χρονος ζήτησε από τους γονείς του να μην πάνε στο σούπερ μάρκετ και να παραμείνουν στο σπίτι για να τον βοηθήσουν. Όπως ανέφερε, οι γονείς αντέδρασαν έντονα και ακολούθησε ο καβγάς. Η ίδια εκτίμησε πως ο 32χρονος δεν ήθελε να κάνει κακό στη μητέρα ή στον αδερφό του, αλλά επιδιώκει συνεχώς να επιβάλει τη δική του θέληση στους γονείς του.

Τι υποστήριξε ο 32χρονος

Ο κατηγορούμενος, αρνήθηκε ότι απείλησε ή έπιασε από τον λαιμό τη μητέρα και τον αδελφό του ενώ υποστήριξε ότι το μόνο που ζητά από τους γονείς του είναι να τον βοηθούν στο σπίτι σε ορισμένες εργασίες όπως είχαν εξαρχής συμφωνήσει και να μην αμελούν τις υποχρεώσεις του καθώς ο ίδιος αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της οικογένειας.

Περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, ανέφερε πως, λίγη ώρα μετά την αρχική λογομαχία, είδε τη μητέρα του να μεταφέρει ρούχα από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο, όπου ο ίδιος κατασκευάζει διαμέρισμα για να εγκατασταθεί μόνιμα. Θεώρησε πως εκείνη πετούσε τα ρούχα του έξω από το σπίτι και αποφάσισε να ανέβει στον πρώτο όροφο για να κάνει το ίδιο με τα δικά της.

Όπως ισχυρίστηκε, εκείνη τη στιγμή η μητέρα του τον έπιασε από τον λαιμό και άρχισε να φωνάζει «βοήθεια, με χτυπάει», επιχειρώντας να παρουσιάσει τον ίδιο ως υπαίτιο του επεισοδίου. Ολοκληρώνοντας την απολογία του, επέμεινε πως δεν έχει χάσει ποτέ τον έλεγχο ούτε θα ενεργούσε απειλητικά σε βάρος της μητέρας ή του μικρότερου αδερφού του.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 32χρονο για απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας σε βάρος της μητέρας του, ενώ τον αθώωσε για την ίδια πράξη σε βάρος του ανήλικου αδερφού του. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε πως η απώθηση του ανηλίκου, ο οποίος έπεσε πάνω στον κατηγορούμενο χωρίς να τραυματιστεί, δεν στοιχειοθετεί απόπειρα άσκησης παράνομης βίας.

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