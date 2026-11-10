Θεσσαλονίκη: Νέα εμφάνιση αγέλης σκύλων στον σταθμό του Μετρό στη Νέα Ελβετία - Δείτε βίντεο

O χρήστης που δημοσιοποίησε το βίντεο, αναφέρει πως ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία δήλωσε αναρμόδια

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Νέα εμφάνιση αγέλης σκύλων στον σταθμό του Μετρό στη Νέα Ελβετία - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην περιοχή του σταθμού Μετρό της Νέας Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται τακτικά αγέλη σκύλων.
  • Στο βίντεο φαίνονται σκύλοι που γαβγίζουν και κινούνται απειλητικά προς περαστικούς.
  • Ο χρήστης που δημοσιοποίησε το βίντεο ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία δήλωσε ότι δεν είναι αρμόδια για το θέμα.
  • Ζητείται άμεση παρέμβαση από τους δήμους Πυλαίας-Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση της αγέλης.
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Νέο βίντεο από την αγέλη σκύλων που κυκλοφορεί στην ανατολική Θεσσαλονίκη και πλέον εμφανίζεται τακτικά και στην περιοχή του σταθμού Μετρό της Νέας Ελβετίας έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται δύο άνθρωποι να περνούν από το σημείο. Στο ύψωμα που υπάρχει δίπλα από το πεζοδρόμιο βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερις σκύλοι οι οποίοι γαβγίζουν.

Κάποια στιγμή τα σκυλιά ξεκινούν να τρέχουν με απειλητικές διαθέσεις τα δύο άτομα που να διασχίσουν το σημείο, τα οποία προκειμένου να απομακρυνθούν περνούν αέναντι στη διαχωριστική νησίδα.

Στην ανάρτησή του, ο χρήστης που δημοσιοποίησε το βίντεο, αναφέρει πως ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία δήλωσε αναρμόδια. «Πρέπει οι δήμοι, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης, να επιληφθούν του θέματος άμεσα» υπογραμμίζει ο ίδιος.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από voria.gr

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