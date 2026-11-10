Κάρυστος: Κατασπαραγμένη από σκυλιά η 65χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μαντρί

Snapshot Μια 65χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε μαντρί στην περιοχή της Καρύστου, πιθανώς μετά από επίθεση σκυλιών.

Η γυναίκα ζούσε απομονωμένη, και το σώμα της παρουσίαζε εκτεταμένες αλλοιώσεις.

Αστυνομικές αρχές απέκλεισαν τον χώρο για τη συλλογή στοιχείων και διεξαγωγή έρευνας από τη Σήμανση.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας θα καθορίσει αν ο θάνατος οφείλεται στην επίθεση των σκυλιών ή σε παθολογικά αίτια.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη λήψη καταθέσεων από κατοίκους της περιοχής. Snapshot powered by AI

Ένα τραγικό περιστατικό απασχολεί από το πρωί της Τρίτης τις αστυνομικές αρχές της νότιας Εύβοιας. Μια 65χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μαντρί, σε αγροτική περιοχή της Καρύστου.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η γυναίκα ζούσε εντελώς μόνη της, απομονωμένη στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι πρώτοι ανταποκριτές στο σημείο περιγράφεται ως ιδιαίτερα σκληρή.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, οι εκτιμήσει των αστυνομικών συγκλίνουν στο ότι η άτυχη γυναίκα δέχθηκε επιθέσεις από σκυλιά καθώς το σώμα της έφερε εκτεταμένες αλλοιώσεις. Άμεσα δόθηκε σαφής εντολή να αποκλειστεί αυστηρά η περίμετρος του ποιμνιοστασίου.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου τα αρμόδια στελέχη της Σήμανσης να διερευνήσουν διεξοδικά τον χώρο, συλλέγοντας κάθε διαθέσιμο εύρημα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στην περιοχή και μετέφερε το άψυχο σώμα της γυναίκας στο Νοσοκομείο Καρύστου. Το πολυτιμότερο στοιχείο πλέον για την πορεία της προανάκρισης παραμένει το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Η επίσημη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν ο θάνατος επήλθε έπειτα από την επίθεση των ζώων ή εάν η 65χρονη κατέληξε από ενδεχόμενα παθολογικά αίτια, πριν τα σκυλιά προσεγγίσουν τη σορό.

Οι έρευνες του τοπικού αστυνομικού τμήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη λήψη καταθέσεων από άτομα της ευρύτερης περιοχής.

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