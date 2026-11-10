Εύβοια: Εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας στε μαντρί στην Κάρυστο

Snapshot Εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας σε μαντρί στην περιοχή Λυκόρεμα της Καρύστου, Εύβοιας.

Ο άνδρας που βρήκε το πτώμα ειδοποίησε την αστυνομία.

Η γυναίκα ζούσε μόνη της και δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ημέρες. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Εύβοιας το μεσημέρι της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, όταν άνδρας εντόπισε τη σορό μίας γυναίκας στην Κάρυστο.

Σύμφωνα με το eviaonline, ο άνδρας εντόπισε το πτώμα της γυναίκας σε μαντρί στην περιοχή Λυκόρεμα.

Ο άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο.

Το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο αναφέρει πως η γυναίκα ζούσε μόνη της και δεν είχε δώσει σημεία ζωής εδώ και πολλές ημέρες.

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