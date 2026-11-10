Εύβοια: Εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας στε μαντρί στην Κάρυστο
Η γυναίκα ζούσε μόνη της και δεν είχε δώσει σημεία ζωής εδώ και πολλές ημέρες
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- Εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας σε μαντρί στην περιοχή Λυκόρεμα της Καρύστου, Εύβοιας.
- Ο άνδρας που βρήκε το πτώμα ειδοποίησε την αστυνομία.
- Η γυναίκα ζούσε μόνη της και δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ημέρες.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Εύβοιας το μεσημέρι της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, όταν άνδρας εντόπισε τη σορό μίας γυναίκας στην Κάρυστο.
Σύμφωνα με το eviaonline, ο άνδρας εντόπισε το πτώμα της γυναίκας σε μαντρί στην περιοχή Λυκόρεμα.
Ο άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο.
Το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο αναφέρει πως η γυναίκα ζούσε μόνη της και δεν είχε δώσει σημεία ζωής εδώ και πολλές ημέρες.
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