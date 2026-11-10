Προαστιακός: Νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε συρμό στο ύψος του Ζευγολατιού

Snapshot Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε συρμό του Προαστιακού στο ύψος του Ζευγολατιού.

Οι επιβάτες ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές μόλις διαπίστωσαν την κατάσταση του άνδρα.

Ο συρμός συνέχισε προς τον σταθμό του Κιάτου, όπου ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για νοσηλεία.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων βρέθηκαν στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε συρμό του Προαστιακού, όταν νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν επιβάτες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του και ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές.

Με την άφιξη του συρμού στον σταθμό του Κιάτου, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, προκειμένου να επιληφθούν του περιστατικού.

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