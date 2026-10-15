Εκδήλωση για την εξομάλυνση των σχέσεων δικαστών και δικηγόρων προκάλεσε αντίδραση της ΕνΔΕ

Snapshot Στις 20 Οκτωβρίου 6 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης με θέμα τη συνεργασία δικαστών και δικηγόρων για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Κύριοι ομιλητές θα είναι ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος.

Η εκδήλωση έρχεται μετά από ένταση μεταξύ δικαστών και δικηγόρων, που προκλήθηκε από ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων χωρίς συμμετοχή δικηγόρων.

Η διοίκηση της ΕνΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, στην οποία απάντησε ο Πρόεδρός του Παναγιώτης Περάκης, προσκαλώντας την ΕνΔΕ στην εκδήλωση.

Το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης συμμετέχουν διακεκριμένοι νομικοί και δημοσιογράφοι, έχοντας ιστορικό υπεράσπισης της δικαιοσύνης με τεκμηριωμένο και μη συγκρουσιακό λόγο. Snapshot powered by AI

Το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2026, το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης (Justice Watch) διοργανώνει στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών εκδήλωση με θέμα: «Η συνεργασία δικαστών και δικηγόρων προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης», με προφανή στόχο να δοθεί ένα μήνυμα διαφορετικό από το πολεμικό κλίμα που επικρατεί τον τελευταίο καιρό στον χώρο της Δικαιοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.

Βασικοί ομιλητές θα είναι ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Ανδρέας Κουτσόλαμπρος και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ενώ συμμετέχουν με τοποθετήσεις τους οι Σοφία Λιγνού, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Δημήτρης Φινοκαλιώτης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Σοφία Συρογιάννη, Πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ).

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Την εισαγωγική ομιλία και τον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο δικηγόρος Παναγιώτης Περάκης, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, πρώην Πρόεδρος του πανευρωπαϊκού φορέα των δικηγόρων (CCBE) και μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Θεσμών και Διεθνών Θεμάτων του ΔΣΑ.

Η εκδήλωση, στην οποία, όπως διαπιστώνει κανείς, συμμετέχουν διαπρεπείς εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη διοργάνωση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) διεθνούς ημερίδας με θέμα την «αντιμετώπιση ακραίων συμπεριφορών των δικηγόρων», η οποία, και λόγω του τίτλου και του αντικειμένου της, αλλά και λόγω του ότι δεν προσκλήθηκαν σ΄ αυτήν καθόλου εκπρόσωποι των δικηγόρων, πυροδότησε περαιτέρω την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ δεν είχε και την προσέλευση δικαστών που ανέμενε η διοίκηση της ΕνΔΕ.

Χθες, η διοίκηση της ΕνΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση που στρέφεται ευθέως κατά του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, καταλογίζοντάς του «συγκεκριμένες στοχεύσεις» και διατυπώνοντας διάφορες κατηγορίες, στις οποίες ήδη απάντησε με εκτενή ανάρτησή του ο Παν. Περάκης, ο οποίος μάλιστα απέστειλε πρόσκληση στον Πρόεδρο της ΕνΔΕ κ. Χρ. Σεβαστίδη να παραστεί στην εκδήλωση της Τρίτης και να λάβει τον λόγο.

Το θέμα απασχολεί ήδη και τα κοινωνικά δίκτυα των δικαστών, με φωνές κριτικής προς την ηγεσία της ΕνΔΕ για τη στάση της.Επισημαίνεται ότι το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης και προσωπικά ο Πρόεδρός του κ. Περάκης έχουν επανειλημμένα υπερασπιστεί την Ελληνική Δικαιοσύνη και τους Έλληνες δικαστές, ακόμη και όταν η κοινή γνώμη ήταν εντελώς αρνητικά διακείμενη, παρεμβαίνοντας δημόσια πάντα με τεκμηριωμένο λόγο και με προτάσεις για την αντιμετώπιση των γνωστών παθογενειών, χωρίς να έχουν ποτέ συνταχθεί με συγκρουσιακές λογικές.

Μάλιστα, στο Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης συμμετέχουν εθελοντικά διακεκριμένοι δικηγόροι (στο ΔΣ συμμετέχει ως αντιπρόεδρος ο γνωστός δικηγόρος και επί χρόνια Πρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ι. Δρυλλεράκης, η καθηγήτρια διεθνούς δικαίου Μαρία Γαβουνέλη, ο πρώην Ειδικός Γραμματέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Γιάννης Ιωαννίδης, η γνωστή δικηγόρος Μαργαρίτα Θάνου και ο ποινικολόγος και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων Νίκος Βιτώρος, ενώ μέλη είναι πολλοί γνωστοί δικηγόροι, όπως ο Βασίλης Παπαστεργίου που υπήρξε και υποψήφιος Πρόεδρος του ΔΣΑ με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, η Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων δικηγόρων Γ. Γεωργίου, η καθηγήτρια Λ. Μήτρου, ο Βασίλης Χειρδάρης, η ειδική στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας δρ Ευαγγελία Βαγενά, ο πρώην νομικός σύμβουλος του ΔΣΑ κ. Αλ. Λεοντόπουλος, ο Νίκος Μουσάς, ο Ελ. Ράντος και πολλοί ακόμη, κάποιοι και εκτός Αθηνών, όλοι με γνωστή κοινωνική παρουσία, όπως η γνωστή δικηγόρος για θέματα ασύλου Αγγ. Νικολοπούλου στη Θεσσαλονίκη, η Κατ. Κιτσάκη στο Αγρίνιο, ο Αθ. Πατσάκας από τον Δικ. Σύλλογο Καβάλας, η Α. Μπενιουδάκη και ο Κ. Γκαζής από τα Χανιά κλπ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης, εκτός από δικηγόρους, συμμετέχουν και ενεργοποιούνται και άλλοι, όπως ο επ. Αντιεσαγγελέας του ΑΠ Β. Μαρκής και οι γνωστοί δημοσιογράφοι Τάκης Τσιμπούκης (που κατέχει την θέση του Γενικού Γραμματέα), ο Τάσος Τέλλογλου και η Νίκη Λυμπεράκη.

Αντιλαμβάνεται κανείς, λοιπόν, ότι η επίθεση κατά ενός φορέα στον οποίο δραστηριοποιούνται πρόσωπα, όπως τα παραπάνω δείχνει απολύτως ακατανόητη, οφειλόμενη μάλλον, όπως επισημαίνει ο κ. Περάκης στην ανάρτησή του, στο αδιέξοδο στο οποίο έχει πλέον φτάσει η τακτική της οξύτητας την οποία έχει επιλέξει η ηγεσία της ΕνΔΕ.

Θα έχει επομένως ξεχωριστό ενδιαφέρον η εκδήλωση της προσεχούς Τρίτης, ποιοι θα βρεθούν εκεί και τί μηνύματα θα εκπέμψει.

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