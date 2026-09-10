Καματερό: Χειροπέδες σε 16χρονο και 18χρονο μέλη σπείρας που παρίστανε υπαλλήλους εταιρειών ρεύματος

Snapshot Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας ηλικίας 16 και 18 ετών που παρίσταναν υπαλλήλους εταιρειών ρεύματος για να διαπράττουν κλοπές και απάτες στην Αττική και περιφέρεια.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 έχουν εξιχνιαστεί 34 κλοπές και απάτες με συνολική λεία πάνω από 250.000 ευρώ.

Οι δράστες έμπαιναν στα σπίτια των θυμάτων με πρόσχημα διαρροές ρεύματος ή ραδιενέργειας και αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλοπιμαία, μέσα μεταμφίεσης και εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν στις κλοπές.

Η ομάδα εξαπατούσε και ανήλικους, με ταυτοποιημένα έξι επιπλέον άτομα για συμμετοχή στην εγκληματική δράση. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας, ηλικίας 18 και 16 ετών, που φέρεται να ευθύνεται για δεκάδες κλοπές και απάτες σε Αττική και περιφέρεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ομάδα από τον Δεκέμβριο του 2025 παρίστανε τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και με πρόσχημα δήθεν διαρροές ρεύματος ή ραδιενέργειας έμπαινε στα σπίτια των θυμάτων και άρπαζε χρήματα και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 34 κλοπές και απάτες, ενώ η συνολική λεία ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Σε έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, ρούχα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν στις κλοπές, καθώς και δύο μάσκες μεταμφίεσης, κρυμμένες σε ψευδοροφή.

Εξαπατούσαν και ανήλικους

Χαρακτηριστική είναι υπόθεση στον Ωρωπό, όπου οι δράστες, προσποιούμενοι και πάλι τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, φέρεται να εξαπάτησαν ανήλικους και να αφαίρεσαν χρήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 3.000 ευρώ. Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη έξι άτομα, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Συνελήφθησαν, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου και της Ο.Π.Κ.Ε.