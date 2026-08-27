Λίβανος: Νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον νότο μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές λιβανικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές του νότου πριν από λίγη ώρα. Η επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) εκδηλώθηκε αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση του στρατού για επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία εκτόξευσε τη νύχτα δύο οπλισμένα με εκρηκτικά drones εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Οι ισραηλινές επιδρομές συνεχίζονται, εντείνοντας εκ νέου την πολεμική δραστηριότητα κατά μήκος της μεθορίου.

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