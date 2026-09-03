Κατερίνα Λιόλιου: Τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία της - Μοίρασε λούτρινα δελφίνια

Snapshot Η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης της Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε παρότι ξέσπασε δυνατή βροχή.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η τραγουδίστρια και το κοινό συνέχισαν να τραγουδούν μαζί, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Η συναυλία διακόπηκε τελικά για λόγους ασφάλειας του κοινού και των συντελεστών λόγω της έντασης της κακοκαιρίας.

Η Κατερίνα Λιόλιου μοίρασε λούτρινα δώρα υπογεγραμμένα από την ίδια ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το κοινό που παρέμεινε.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει σύντομα στη Θεσσαλονίκη για μια νέα συναυλία. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά χάρισε η Κατερίνα Λιόλιου στο κοινό της Θεσσαλονίκης, σε μια κατάμεστη συναυλία στο Θέατρο Γης, όπου χιλιάδες θαυμαστές έδωσαν το «παρών» για να τραγουδήσουν μαζί της. H καταιγίδα που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της συναυλίας, άλλαξε την εξέλιξη της βραδιάς, όχι όμως και τη διάθεση καλλιτέχνιδας και κοινού.

Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και από τα πρώτα λεπτά αποθεώθηκε από τους χιλιάδες θεατές. Οι μεγάλες επιτυχίες της δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με το κοινό να τραγουδά μαζί της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η τραγουδίστρια παρέμεινε στη σκηνή, προσπαθώντας να συνεχίσει τη συναυλία και να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες στιγμές στους θαυμαστές της. Την ίδια ώρα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, πολλοί από τους θεατές παρέμειναν στις θέσεις τους, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους.

Η ένταση της κακοκαιρίας, όμως, οδήγησε τελικά τη διοργάνωση στην απόφαση να διακόψει τη συναυλία, καθώς η ασφάλεια του κοινού και των συντελεστών είχε απόλυτη προτεραιότητα.

Η Κατερίνα Λιόλιου, θέλοντας να παραμείνει κοντά στους θαυμαστές της μέχρι το τέλος, συνέχισε αυθόρμητα να τραγουδά χωρίς μουσική συνοδεία. Έτσι, μέσα στη βροχή, καλλιτέχνιδα και κοινό έγιναν ουσιαστικά μια παρέα, τραγουδώντας μαζί σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, η τραγουδίστρια θέλησε να ευχαριστήσει με τον δικό της τρόπο όσους παρέμειναν μέχρι το τέλος. Μοίρασε λούτρινα δελφίνια, εμπνευσμένο από το νέο της άλμπουμ και υπογεγραμμένο από την ίδια, ως μια συμβολική κίνηση αγάπης και ένα προσωπικό «ευχαριστώ» για την παρουσία και τη στήριξη του κόσμου.