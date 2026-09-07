Αναπληρωτές: «Έπεσε» η ψηφιακή πλατφόρμα – Παράταση έως τις 19:00

Με το «καλημέρα» η πλατφόρμα των αναπληρωτών βρέθηκε αντιμέτωπη με… κύμα επισκεψιμότητας. Η μαζική είσοδος χιλιάδων εκπαιδευτικών για την υπογραφή των ψηφιακών συμβάσεων της Α’ Φάσης προκάλεσε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, αφήνοντας πολλούς αναπληρωτές να περιμένουν μπροστά από μία πλατφόρμα που δεν ανταποκρίνεται.

Για να δοθεί χρόνος σε όλους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, το υπουργείο Παιδείας έδωσε παράταση έως τις 19:00.

Η αυξημένη κίνηση στο anaplirotes.gov.gr, το οποίο λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου, δημιούργησε σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί επιχείρησαν σχεδόν ταυτόχρονα να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης και την ανάληψη υπηρεσίας.

Η μεγάλη ταυτόχρονη κίνηση είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί χρήστες να αντιμετωπίσουν δυσκολίες είτε κατά την είσοδο στην πλατφόρμα, είτε στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Το γεγονός προκάλεσε εύλογη ανησυχία, καθώς η αρχική προθεσμία πλησίαζε στη λήξη της.

Παράταση έως τις 19:00

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να μην υπάρξουν εκπαιδευτικοί που θα βρεθούν εκτός διαδικασίας εξαιτίας της δυσλειτουργίας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.

Η καταληκτική ώρα για τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης και την ανάληψη υπηρεσίας παρατάθηκε έως τις 19:00 της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το υπουργείο συνέστησε στους εκπαιδευτικούς να μην πραγματοποιούν συνεχείς προσπάθειες σύνδεσης, καθώς οι ταυτόχρονες επαναλήψεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την πλατφόρμα.

Όσοι δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία, καλούνται να δοκιμάσουν ξανά μερικά λεπτά αργότερα, μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει πλέον δοθεί, ώστε να υπάρξει σταδιακή αποσυμφόρηση του συστήματος.