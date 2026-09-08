Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Τα δικαιολογητικά πυου οφείλουν να επιδεικνύουν οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετάβασή τους σε περιοχές τοποθέτησης κατά το σχολικό έτος 2026-2027.
  • Οι εκπτώσεις ισχύουν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους: έναρξη και λήξη σχολικού έτους, Χριστούγεννα και Πάσχα.
  • Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται τόσο στα ατομικά εισιτήρια όσο και, σε πολλές περιπτώσεις, στη μεταφορά Ι.Χ. και δικύκλων, ανάλογα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία.
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκπτωση είναι η υπουργική απόφαση τοποθέτησης και η αστυνομική ταυτότητα κατά την έκδοση και τον έλεγχο εισιτηρίων.
  • Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνεργασία πολλών ακτοπλοϊκών εταιρειών και εντάσσεται στη μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.
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Εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εξασφαλίζονται για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβασή τους στις περιοχές τοποθέτησής τους κατά το σχολικό έτος 2026-2027

Η πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αφορά συγκεκριμένες περιόδους του σχολικού έτους και υλοποιείται με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ακτοπλοϊκών εταιρειών, οι οποίες παρέχουν μειώσεις τόσο στα ατομικά εισιτήρια όσο, σε αρκετές περιπτώσεις, και στη μεταφορά Ι.Χ. και δικύκλων.

Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται να ταξιδεύουν με εκπτωτικά εισιτήρια είναι τα ακόλουθα:

  • Από 05/09/26 έως 11/09/26 - Έναρξη Σχολικού Έτους
  • Από 23/12/26 έως 07/01/27 - Χριστούγεννα
  • Από 23/04/27 έως 09/05/27 - Πάσχα
  • Από 19/06/27 έως 03/07/27 - Λήξη Σχολικού Έτους

Ειδικότερα, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι ακόλουθες:

DODEKANISOS SEAWAYS

Παρέχεται έκπτωση 30% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (μόνο στα ατομικά εισιτήριά τους), κατά τις προγραμματισμένες περιόδους του σχολικού έτους 2026-2027.

SEAJETS

Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% τόσο στα ατομικά επιβατικά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (Ι.Χ. και δίκυκλα). Η σχετική έκπτωση ήδη έχει ενεργοποιηθεί στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας από τις 23/08/2026 και ισχύει για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 11/09/2026. Η παροχή εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία της SEAJETS και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων και όχι μέσω του διαδικτυακού συστήματος κρατήσεων. Για την έκδοση και τον έλεγχο των εισιτηρίων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο της απόφασης πρόσληψης ή τοποθέτησής τους, καθώς και την αστυνομική ταυτότητά τους. Η έκπτωση θα ενεργοποιείται εγκαίρως στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας πριν από την έναρξη κάθε περιόδου.

Levante Ferries Group

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα μετακινηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2026-2027 τις προγραμματισμένες ημερομηνίες (δεν επιτρέπεται να γίνουν open ή να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετική χρονική περίοδο). Η έκπτωση αφορά την έκδοση εισιτηρίων των ιδίων και των οχημάτων αυτών (Ι.Χ., δίκυκλα), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν από τα πρακτορεία της Κοινοπραξίας τα εισιτήρια με την έκπτωση.

LIVEDITTA LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΕ

Έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για μετακινήσεις κατά το σχολικό 2026-2027, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες περιόδους.

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)

Έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Η έκπτωση αφορά τόσο τα ατομικά εισιτήρια των εκπαιδευτικών όσο και το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους. Επίσης, αφορά αποκλειστικά μη επιδοτούμενα δρομολόγια και παρέχεται στους δικαιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας.

ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. Goutos Lines

Έκπτωση 50% στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, τόσο στα ατομικά εισιτήριά τους όσο και στα εισιτήρια των Ι.Χ. οχημάτων και δικύκλων τους.

Fast Ferries

Έκπτωση για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ενόψει της μετάβασης ή επιστροφής τους στις περιοχές μόνιμης κατοικίας τους, της τάξης του 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (I.X. και δίκυκλα) τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα. Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

Golden Star Ferries

Για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρέχεται έκπτωση 30% για ατομικά εισιτήρια και 20% για τα οχήματά τους, υπό την προϋπόθεση επαρκούς διαθεσιμότητας. Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY - ANDROS QUEEN - ANDROS KING - SUPEREXPRESS - GOLDEN PRINCESS και συγκεκριμένα τους προορισμούς Άνδρος - Τήνος - Μύκονος - Πάρος - Νάξος - Ίος - Θήρα ή όποιους προορισμούς εξυπηρετεί η εταιρεία εκείνη την περίοδο. Η παραλαβή και αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από τα κεντρικά λιμενικά γραφεία στα σημεία αναχώρησης των πλοίων και κατόπιν επίδειξης της σχετικής απόφασης του υπουργείου Παιδείας περί πρόσληψης και της αστυνομικής ταυτότητας στα ταξιδιωτικά γραφεία και στον έλεγχο επιβίβασης των πλοίων.

Attica Group (Superfast Ferries, Blue Star, ANEK Lines, Hellenic Seaways)

Έκπτωση 50% παρέχεται στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2026- 2027 στις εξής γραμμές εσωτερικού:

  • Κυκλάδων
  • Δωδεκανήσων
  • Β.Α. Αιγαίου
  • Σαρωνικού
  • Κρήτης (Ηρακλείου - Χανίων)

Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines)

Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα οχήματά τους (Ι.Χ. και δίκυκλα), που θα διακινούνται αυστηρά και μόνο εντός των χρονικών περιόδων, όπως αυτές ορίζονται και αποστέλλονται από το αρμόδιο υπουργείο και Αρχές, στη γραμμή Πειραιάς - Μήλος - Ηράκλειο και Ηράκλειο - Μήλος - Πειραιάς. Η έκπτωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός από Lux καμπίνες, Α1/ΑΒ1.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύει η παραπάνω παροχή είναι:

  • Η αποστολή της σχετικής επιστολής/εγκυκλίου για τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών.
  • Η επίδειξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους και της αστυνομικής ταυτότητας από τους δικαιούχους της έκπτωσης κατά την έκδοση των εισιτηρίων.

Η κράτηση των θέσεων, η έκδοση και παραλαβή των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθούν από τα παρακάτω πρακτορεία/λιμενικά γραφεία των Μινωικών Γραμμών, όπου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν έγκαιρα:

  • Πρακτορείο Κ.Γ.Ηρακελίου, 25ης Αυγούστου 17 (τηλ.: 2810-399899, 2810-229602)
  • Πρακτορείο Πειραιά, Θερμοπυλών 6-10 Πειραιάς ( τηλ.: 210-4145744)
  • Πρακτορείο Λιμένος Ηρακλείου, Νέος Επιβατικός Σταθμός (τηλ.: 2810-330198)
  • Πρακτορείο Λιμένος Πειραιά, Πύλη Ε2 (τηλ.: 210-4080028)

Δικαιολογητικά έκπτωσης

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν, τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά:

  • Σχετικό ΦΕΚ ή υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτηση.
  • Αστυνομική Ταυτότητα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τη συμβολή τους στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή μέριμνα του υπουργείου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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