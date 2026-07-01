Προς «άγνωστα νερά»: Οι ωκεανοί σε όλο τον κόσμο σπάνε το ρεκόρ θερμοκρασίας του Ιουνίου

Το φαινόμενο «El Niño» μόλις ξεκίνησε, αλλά ενδέχεται να ενταθεί και να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Προς «άγνωστα νερά»: Οι ωκεανοί σε όλο τον κόσμο σπάνε το ρεκόρ θερμοκρασίας του Ιουνίου
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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ωκεανοί παγκοσμίως κατέγραψαν ρεκόρ θερμοκρασίας επιφάνειας για τον Ιούνιο, φτάνοντας τους 20,86 βαθμούς Κελσίου στις 21 Ιουνίου.
  • Η αύξηση θερμοκρασίας αποδίδεται στην έναρξη του φαινομένου El Niño, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα θερμά νερά στον Ειρηνικό Ωκεανό.
  • Το El Niño ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών και συνδέεται με την ανθρωπογενή κλιματική κρίση.
  • Οι θερμοκρασίες των ωκεανών επηρεάζουν άμεσα τα παγκόσμια καιρικά φαινόμενα, ενισχύοντας καύσωνες, καταιγίδες και ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή συνεχόμενη αύξηση θερμοκρασιών και περαιτέρω καταρράκτες ρεκόρ τους επόμενους μήνες.
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Το «El Niño» φαίνεται πως έχει ξεκινήσει την επέλασή του, καθώς οι ωκεανοί του πλανήτη παρουσιάζουν θερμοκρασίες χωρίς προηγούμενο για αυτή την εποχή του έτους.

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ανησυχητικές επιπτώσεις για το παγκόσμιο κλίμα και τη θαλάσσια ζωή.

Στις 21 Ιουνίου, οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας έφτασαν τους 20,86 Κελσίου, ξεπερνώντας ελαφρώς το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουνίου του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής «Κοπέρνικος».

Η ασυνήθιστη ζέστη οφείλεται στην έναρξη του φαινομένου «El Niño», ενός φυσικού κλιματικού φαινομένου που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα θερμά νερά κατά μήκος του τροπικού τμήματος του Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στον ισημερινό.

Το φαινόμενο «El Niño» μόλις ξεκίνησε, αλλά ενδέχεται να ενταθεί και να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών.

Στο βάθος αυτού του φαινομένου βρίσκεται η κλιματική κρίση που προκαλεί ο άνθρωπος, η οποία επίσης συμβάλλει στην αύξηση των θερμοκρασιών.

Εδώ και δεκαετίες, οι ωκεανοί λειτουργούν ως ο κύριος αποδέκτης θερμότητας του πλανήτη, απορροφώντας το 90% της υπερβολικής θερμότητας που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων από τον άνθρωπο.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτή η άνευ προηγουμένου ζέστη του Ιουνίου είναι προσωρινή ή αποτελεί προάγγελο των μελλοντικών εξελίξεων, αλλά οι ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία τους.

«Οι τρέχουσες συνθήκες θα μπορούσαν να υποδηλώνουν την αρχή μιας νέας φάσης, που θα μας οδηγήσει, για άλλη μια φορά, σε αχαρτογράφητα νερά», δήλωσε ο Carlo Buontempo, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής του Copernicus.

«Με τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε αυτά τα επίπεδα και το φαινόμενο El Niño να διαφαίνεται στον ορίζοντα, είναι πιθανό να δούμε περισσότερα ρεκόρ θερμοκρασίας να καταρρίπτονται τους επόμενους μήνες. »

Ό,τι συμβαίνει στους ωκεανούς έχει τεράστιες επιπτώσεις στα παγκόσμια καιρικά φαινόμενα. Οι θερμότεροι ωκεανοί διατηρούν τον αέρα πιο ζεστό, τροφοδοτώντας τους καύσωνες· ενισχύουν τις καταιγίδες, καθιστώντας τες πιο σφοδρές· και αυξάνουν την εξάτμιση, ενισχύοντας τις πιθανότητες ακραίων βροχοπτώσεων και πλημμυρών.

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