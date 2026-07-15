Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν περιμένει την ανάπτυξη, τη χτίζει μέσα από επιχειρήσεις που τολμούν»

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς περισσότερες επιχειρήσεις. Χρειάζεται επιχειρήσεις που μεγαλώνουν, καινοτομούν και ανοίγουν δρόμο πέρα από τα σύνορα, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, που μίλησε στο 12ο MAC Gala, όπου ανέδειξε την επιχειρηματικότητα ως έναν από τους βασικούς «μοχλούς» της επόμενης ημέρας της ελληνικής οικονομίας.

Από τη δημοσιονομική ανάκαμψη στο επόμενο μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης, ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για μία νέα γενιά ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και την αυτοπεποίθηση να ανταγωνιστούν στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Η αποψινή βραδιά τιμά επιχειρήσεις που πέτυχαν, κυρίως όμως, τιμά τον τρόπο με τον οποίο πέτυχαν. Σήμερα η επιχειρηματική επιτυχία κρίνεται σε πολλά περισσότερα πεδία από ό,τι στο παρελθόν. Κρίνεται από την ικανότητα μίας επιχείρησης να καινοτομεί, να επενδύει στους ανθρώπους της, να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να εμπνέει εμπιστοσύνη και να δημιουργεί αξία με διάρκεια.

Αυτό ακριβώς αναγνωρίζουν και τα βραβεία της αποψινής βραδιάς και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η αναγνώριση αυτή προέρχεται από ανθρώπους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει το να επιχειρείς, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει την αβεβαιότητα, έχουν επενδύσει, έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχουν πάρει δύσκολες αποφάσεις και γνωρίζουν ότι η πραγματική επιτυχία κατακτιέται με συνέπεια και αντοχή.

Αυτά τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τις επιχειρήσεις με προοπτική είναι ακριβώς αυτά τα οποία υπογράμμισα πριν και είναι αυτά, τα οποία χρειάζεται σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ελληνική οικονομία.

Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, μειώνει σταθερά το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, περιορίζει την ανεργία σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς πιο υψηλούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα στοιχεία αυτά περιγράφουν όσα έχουμε πετύχει όλοι μαζί, κυρίως όμως, καθορίζουν το σημείο από το οποίο ξεκινά η επόμενη μεγάλη πρόκληση.

Γιατί για πολλά χρόνια ο στόχος δεν ήταν άλλος από το: “Η ελληνική οικονομία να σταθεί ξανά στα πόδια της”. Να στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην παραγωγικότητα, στην καινοτομία, στις επενδύσεις, στις εξαγωγές και σε επιχειρήσεις που αποκτούν κλίμακα και ισχυρή διεθνή παρουσία.

Η εμπειρία όλων των οικονομιών που πέτυχαν διατηρήσιμη ευημερία, οδηγεί επακριβώς στο ίδιο συμπέρασμα: η μακροχρόνια ανάπτυξη γεννιέται από επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά, που αυξάνουν την παραγωγικότητά τους, που καινοτομούν και που κατακτούν και νέες αγορές.

Αυτό είναι λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας: Να δημιουργούμε ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, που δεν θα αρκούνται στο να πρωταγωνιστήσουν εδώ, στην εγχώρια αγορά, αλλά θα έχουν το μέγεθος, την εξωστρέφεια και την αυτοπεποίθηση, να ανταγωνίζονται ισότιμα στις πιο απαιτητικές αγορές του πλανήτη.

Κάθε ελληνική επιχείρηση που μεγαλώνει δεν διευρύνει μόνο το δικό της κύκλο εργασιών, διευρύνει τις δυνατότητες, εν τοις πράγμασι, ολόκληρης της χώρας, και ολόκληρης της οικονομίας. Σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια, ο ρόλος της πολιτείας είναι σαφής: Δεν είναι να υποκαταστήσει την επιχειρηματικότητα, είναι να δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επενδύουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Σταθεροί κανόνες, αποτελεσματικοί θεσμοί, σύγχρονο κράτος, άνθρωποι με δεξιότητες που απαιτεί η νέα εποχή, μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η επόμενη φάση της ανάπτυξης προϋποθέτει περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις, για καινοτομία και για επιχειρήσεις οι οποίες θα θελήσουν να αποκτήσουν κλίμακα και διεθνή παρουσία.

Τα κεφάλαια, όμως, δεν κινούνται μόνα τους. Αναζητούν οικονομίες που να εμπνέουν εμπιστοσύνη και που προσφέρουν σταθερότητα, προβλεψιμότητα και προοπτική.

Αυτή είναι η κατεύθυνση που προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Η εμπιστοσύνη είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας οικονομίας, αλλά και μίας χώρας ευρύτερα. Είναι αυτό που επιτρέπει σε μία επιχείρηση να σχεδιάζει με ορίζοντα και να αναλαμβάνει το κόστος με το επόμενό της βήμα. Χωρίς εμπιστοσύνη οι επενδύσεις αναβάλλονται. Με εμπιστοσύνη οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται.

Όμως, όσο σημαντικό κι αν είναι το κατάλληλο θεσμικό περιβάλλον, η πραγματική δύναμη μίας οικονομίας κρίνεται τελικά μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις της. Εκεί γεννιούνται ιδέες. Εκεί αναλαμβάνεται το επιχειρηματικό ρίσκο. Εκεί πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Εκεί δημιουργούνται οι νέες θέσεις εργασίας κι εκεί χτίζεται κάθε μέρα η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν ξεχωρίζουν επειδή όλα πηγαίνουν καλά σε αυτές. Ξεχωρίζουν ακριβώς τις στιγμές εκείνες που δοκιμάζονται. Εκεί αποδεικνύεται η ποιότητα της διοίκησης, η ικανότητα να παίρνεις αποφάσεις, να προσαρμόζεσαι γρήγορα, να βλέπεις ευκαιρίες εκεί που άλλοι βλέπουν κινδύνους και να μετατρέπεις την αβεβαιότητα σε προοπτική.

Καμία μεγάλη επιχείρηση δεν γίνεται μεγάλη μόνο χάρη στη διοίκησή της. Γίνεται μεγάλη χάρη στους ανθρώπους και τους εργαζομένους της. Το σημαντικότερο κεφάλαιο δεν είναι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός. Είναι οι άνθρωποι. Η γνώση τους, η δημιουργικότητά τους, η κρίση τους, η ικανότητά τους να μαθαίνουν, να συνεργάζονται και να εξελίσσονται.

Η δυνατότητα μίας επιχείρησης να προσελκύει και κυρίως να διατηρεί εργαζομένους με ταλέντο, φιλοδοξία και υψηλές δεξιότητες αποτελεί σήμερα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για αυτό η επένδυση στους ανθρώπους είναι ίσως η πιο έξυπνη επιχειρηματική στρατηγική. Επενδύστε στους εργαζομένους σας. Επενδύστε στις δεξιότητές τους, επιβραβεύστε την προσπάθειά τους. Οι καλύτεροι μισθοί δεν είναι μόνο κόστος. Είναι επένδυση στην παραγωγικότητα, στην αφοσίωση και στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες, η ενεργειακή μετάβαση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ο πλούτος και η οικονομική ισχύς. Η τεχνολογία δεν αλλάζει απλώς το τι παράγουμε. Αλλάζει το πώς παράγουμε, πώς εργαζόμαστε, πώς λαμβάνουμε αποφάσεις και πώς δημιουργούμε αξία.

Χρειαζόμαστε περισσότερες επιχειρήσεις που να επενδύουν στην έρευνα, να αξιοποιούν την τεχνολογία για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να μεγαλώνουν, να εξάγουν και να αποκτούν διεθνές αποτύπωμα.

Κάθε τέτοια επιχείρηση δημιουργεί πολύ περισσότερα από τον δικό της κύκλο εργασιών. Δημιουργεί νέες αλυσίδες αξίας, καλύτερες δουλειές, ζήτηση για περισσότερες δεξιότητες, ευκαιρίες για νέους επιστήμονες, ερευνητές και νεοφυείς επιχειρήσεις. Και τελικά μεταφέρει γνώση και αυτοπεποίθηση σε ολόκληρη την οικονομία.

Οι επιχειρήσεις που βραβεύονται απόψε δεν είναι απλώς παραδείγματα επιτυχημένης διοίκησης. Είναι παραδείγματα της Ελλάδας που χτίζουμε και που θέλουμε να χτίσουμε ακόμη περισσότερο.

Η μεγάλη ομάδα έχει χτιστεί πολύ νωρίτερα. Στις αμέτρητες ώρες προπόνησης, την πειθαρχία, τις δύσκολες αποφάσεις, τις ήττες που έγιναν μάθημα, την εμπιστοσύνη που ενώνει τους ανθρώπους της.

Το ίδιο συμβαίνει και σε μία επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που βραβεύονται απόψε έφτασαν ως εδώ μέσα από αποφάσεις που δοκιμάστηκαν μέσα στον χρόνο, μέσα από επενδύσεις που χρειάστηκαν υπομονή, μέσα από ανθρώπους που επέμειναν και μέσα από διοικήσεις που είχαν το θάρρος να ρισκάρουν.

Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την πορεία: Στους εργαζομένους, τα στελέχη, τις διοικήσεις, σε όλους όσοι απέδειξαν ότι η διαρκής πρόοδος είναι αποτέλεσμα καθημερινής προσπάθειας.

Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση ανοίγει τον δρόμο και για την επόμενη. Μεταφέρει τεχνογνωσία, δημιουργεί ευκαιρίες, εμπνέει νέους ανθρώπους, αποδεικνύει ότι η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη μπορούν να έχουν ελληνική υπογραφή.

Κάθε ελληνική επιχείρηση που κατακτά μια θέση στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου δεν ισχυροποιεί μόνο τον εαυτό της. Ισχυροποιεί την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ».