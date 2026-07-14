Πιερρακάκης προς τράπεζες: Υπάρχει ρευστότητα που πρέπει να μετατραπεί σε ανάπτυξη

Snapshot Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε τις τράπεζες να κατευθύνουν τη διαθέσιμη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν περίπου 70 ευρώ για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η επανένταξη πολιτών, επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων εκτός τραπεζικού συστήματος θεωρείται βασική προτεραιότητα για ισχυρή ανάπτυξη.

Το τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως «υγιές, κεφαλαιακά ισχυρό και κερδοφόρο» και πρέπει να στηρίξει τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη για σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα, μεγαλύτερες τράπεζες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεργασία μεταξύ κράτους, τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα άφησε πίσω την εποχή της επιβίωσης και εισέρχεται στη φάση της δημιουργίας. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης προς τις τράπεζες, καλώντας τις να μετατρέψουν τη ρευστότητα σε επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες για την οικονομία, μιλώντας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν περίπου 70 ευρώ, όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη ο αντίστοιχος λόγος πλησιάζει τα 100 ευρώ. «Υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη. Δεν το λέω ως μομφή. Αντίθετα, είναι το μέτρο της ευκαιρίας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την επανένταξη στην οικονομική δραστηριότητα πολιτών, επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σήμερα εκτός τραπεζικού συστήματος, τονίζοντας ότι «η ανάπτυξη θα είναι πραγματικά ισχυρή όταν συμπεριλάβει ανθρώπους και περιουσιακά στοιχεία που σήμερα παραμένουν εκτός οικονομικής δραστηριότητας».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, όπως η σταθεροποίηση της οικονομίας, η αποκλιμάκωση των spreads των ελληνικών ομολόγων, η διατήρηση της ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Επίσης, τόνισε ότι η σταθερότητα δεν αποτελεί τελικό προορισμό αλλά βάση εκκίνησης για το επόμενο βήμα, που αφορά περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες.

Σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, σημείωσε ότι είναι πλέον υγιές, κεφαλαιακά ισχυρό και διαθέτει ρευστότητα και κερδοφορία, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια κρίσεων. Όμως, εντόπισε ότι η οικονομική υγεία των τραπεζών πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Οι τράπεζες, σύμφωνα με τον υπουργό, μπορούν να λειτουργήσουν ως «αρχιτέκτονες» της επόμενης μέρας, χρηματοδοτώντας νέες επιχειρήσεις, επενδύσεις, τεχνολογία και καινοτομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παραγωγικότητα, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, την ανάγκη ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως σημαντικού «εργαλείου» αύξησης της παραγωγικότητας.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η νέα οικονομία απαιτεί περισσότερα και πιο σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα, πέρα από τον παραδοσιακό δανεισμό με εξασφαλίσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να μεγαλώσουν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερης ευρωπαϊκής τραπεζικής αρχιτεκτονικής, με μεγαλύτερες τράπεζες αλλά και δυνατή περιφερειακή παρουσία, ώστε η ανάπτυξη να μην περιοριστεί σε λίγα χρηματοπιστωτικά κέντρα.

Για τις ελληνικές τράπεζες παρουσίασε τρεις βασικούς στόχους: Μεγέθυνση, διεθνοποίηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διατήρηση ισχυρής παρουσίας στην εγχώρια αγορά.

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε και στην επανένταξη πολιτών και περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν εκτός οικονομικής δραστηριότητας λόγω προβλημάτων ιδιωτικού χρέους.

Όπως αποσαφήνισε, κράτος, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πρέπει να συνεργαστούν ώστε όσοι έχουν ρυθμίσει και εξυπηρετούν τις οφειλές τους, να είναι σε θέση να επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων «δεν διαχειρίζονται απλώς χαρτοφυλάκια, αλλά ζωές» και μίλησε για τη σημασία βιώσιμων ρυθμίσεων και διαφάνειας.

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα είναι μία οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και κοινωνική συμπερίληψη. «Το σημερινό ερώτημα είναι διαφορετικής τάξης: Πόσο μεγάλοι μπορείτε να γίνετε και πόσο μεγάλη Ελλάδα μπορείτε να χτίσετε γύρω σας», υποστήριξε.

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