Πιερρακάκης: Η αντιπολίτευση πιστεύει ότι λεφτά υπάρχουν, εγώ ότι γεννιούνται

Snapshot Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστηρίζει ότι τα χρήματα "γεννιούνται" μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που πιστεύει ότι "λεφτά υπάρχουν".

Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται με πολιτικές που δημιουργούν νέο πλούτο και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, όχι με παροχές χωρίς αντίκρισμα.

Κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφεται στην κοινωνία, πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξής του.

Ο κ. Πιερρακάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό STATUS FM, χρησιμοποίησε την περίφημη φράση του Γιώργου Παπανδρέου «λεφτά υπάρχουν» και διερωτήθηκε: «Λεφτά υπάρχουν ή λεφτά γεννιούνται;» Για να απαντήσει στη συνέχεια: «Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο»

Όπως ανέφερε, «η ανάπτυξη δεν προκύπτει από παροχές χωρίς αντίκρισμα, αλλά από επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που δημιουργούν νέο πλούτο και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Αναφερόμενος στις επιδόσεις της οικονομίας, ο υπουργός σχολίασε με νόημα πως «χαίρομαι γι’ αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, η οικονομία όντως υπεραποδίδει», υποστηρίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφει στην κοινωνία, πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Η απάντηση στα πυρά της αντιπολίτευσης για τις επενδύσεις

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την ποιότητα των επενδύσεων, υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα logistics και η αγροδιατροφή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αύξηση των μισθών και η μεταφορά των θετικών επιδόσεων της οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό.

Τοποθετούμενος για τα όσα δηλώνει κατά καιρούς ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε «η πολιτική δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος», επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι οι εσωκομματικές συζητήσεις, αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.