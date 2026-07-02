Πιερρακάκης: Το σχέδιο για νέο «ευρωπαϊκό χρήμα» - Πώς θα ενισχυθεί το ευρώ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει από τη λογική της κατανομής πόρων στη δημιουργία νέας οικονομικής αξίας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Ετήσιο Συνέδριο για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ 2026 στις Βρυξέλλες.

Όπως τόνισε, το βασικό ερώτημα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν είναι μόνο «πού θα πάνε τα χρήματα», αλλά κυρίως «πώς δημιουργούνται οι πόροι», επισημαίνοντας ότι η ισχύς του ευρώ συνδέεται άμεσα με την παραγωγική δυναμική των οικονομιών που το στηρίζουν.

«Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που το υποστηρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι αγορές επενδύουν στην ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και την παραγωγική ικανότητα των κρατών.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι διεθνείς εξελίξεις αναδιαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον, με την τεχνολογία να αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα, την ενέργεια ζήτημα ασφάλειας και την οικονομική εξάρτηση γεωπολιτικό μειονέκτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανθεκτικότητα μετατρέπεται – όπως είπε – σε βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), επισημαίνοντας ότι δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων, αλλά τη συνολική ικανότητα της Ευρώπης να παράγει ευημερία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, κάλεσε σε μετατόπιση από μια «λογική μηδενικού αθροίσματος» σε μια «λογική θετικού αθροίσματος», με στόχο τη δημιουργία νέας οικονομικής δυναμικής.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ανέφερε τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα το φάσμα συχνοτήτων, το οποίο χαρακτήρισε ένα από τα πιο πολύτιμα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, η ύπαρξη 27 διαφορετικών συστημάτων δημοπράτησης και ρυθμιστικών αρχών οδηγεί σε κατακερματισμό και σημαντικό κόστος ευκαιρίας.

Αντίθετα, πρότεινε έναν πιο συντονισμένο ευρωπαϊκό σχεδιασμό, ιδίως ενόψει της μετάβασης από το 5G στο 6G, που θα μπορούσε να ενισχύσει την προβλεψιμότητα για επενδυτές και να δημιουργήσει νέες πηγές χρηματοδότησης.

Αναφερόμενος στην ελληνική εμπειρία, υπενθύμισε ότι κατά τη δημοπρασία για το 5G το 2020, η Ελλάδα επέλεξε να διαθέσει το 25% των εσόδων για τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου που στηρίζει εφαρμογές και καινοτομία γύρω από την τεχνολογία. «Η αξία δεν προκύπτει από την υποδομή, αλλά από το οικοσύστημα που αναπτύσσεται γύρω της», σημείωσε.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, πρότεινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον συγχρονισμό των δημοπρασιών φάσματος και τη διοχέτευση μέρους των εσόδων σε ένα κοινό επενδυτικό εργαλείο, ενδεχομένως μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση τεχνολογιών επόμενης γενιάς.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα απελευθερώναμε τις δυνατότητες ενός τομέα στον οποίο η Ευρώπη διαθέτει παγκόσμιους τεχνολογικούς πρωταθλητές και θα δημιουργούσαμε περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης γι’ αυτούς», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η εμπιστοσύνη στο ευρώ εξαρτάται από την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην κατανομή πόρων, αλλά και στη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών και παραγωγικής δυναμικής για το σύνολο της Ένωσης.