Αχμαντινετζάντ: Το σχέδιο του Ισραήλ για να τον κάνει πρόεδρο του Ιράν - Οι συναντήσεις με τη Μοσάντ

Εμφανίστηκε στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ αλλά η τύχη του σήμερα είναι άγνωστη

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Αχμαντινετζάντ: Το σχέδιο του Ισραήλ για να τον κάνει πρόεδρο του Ιράν - Οι συναντήσεις με τη Μοσάντ
AP
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  • Το Ισραήλ προσπάθησε να στρατολογήσει και να αναδείξει τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ως ηγέτη του Ιράν μέσω επαφών με τη Μοσάντ και κρυφών μεταφορών.
  • Ο Αχμαντινετζάντ συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, σε Ουγγαρία και συμμετείχε σε συναντήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ισραήλ.
  • Παρά την αρχική συνεργασία, ο Αχμαντινετζάντ απογοητεύτηκε από το σχέδιο του Ισραήλ και αποχώρησε από το κρησφύγετο.
  • Η τωρινή κατάσταση και η τοποθεσία του Αχμαντινετζάντ παραμένουν ασαφείς, ενώ πιστεύεται ότι βρίσκεται υπό επιτήρηση του IRGC.
  • Το σχέδιο του Ισραήλ για ανατροπή του καθεστώτος μέσω του Αχμαντινετζάντ και μιας κουρδικής εξέγερσης απέτυχε.
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Μία πολυετή προσπάθεια για να στρατολογήσει και να αναδείξει ως ηγέτη του Ιράν τον πρώην σκληροπυρηνικό πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ έκανε το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Μάλιστα η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Αχμαντινετζάντ συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας, της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα στην Ουγγαρία. Επίσης κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν οι Ισραηλινοί επιτέθηκαν στους σωματοφύλακες του Αχμαντινετζάντ προκειμένου να τον απελευθερώσουν αφού βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ένα αυτοκίνητο μετέφερε κρυφά τον πρώην πρόεδρο του Ιράν σε ένα κρησφύγετο μετά από ισραηλινή επίθεση, αλλά αργότερα έφυγε από το κρησφύγετο, αφού απογοητεύτηκε από το σχέδιο του Ισραήλ να τον αναδείξει, ανέφερε η εφημερίδα.

Η παρούσα κατάσταση του Αχμαντινετζάντ δεν είναι σαφής, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Εθεάθη για λίγο, περιτριγυρισμένος από φρουρούς — με μάσκα και φορώντας ένα βαρύ παλτό — στην κηδεία του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, και πιστεύεται ότι βρίσκεται υπό την επιτήρηση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) λόγω των δεσμών του με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ Αλί Χαμενεΐ

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ με τον δολοφονημένο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη το 2005.

AP

Πώς έγινε η επικοινωνία με τη Μοσάντ

Το Ισραήλ ήρθε σε επαφή με τον Αχμαντινετζάντ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού το 2023 σε ένα περιβαλλοντικό συνέδριο στη Γουατεμάλα. Αρχικά, οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας εμπόδισαν τον πρώην πρόεδρο να ταξιδέψει, αλλά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια καθιστική διαμαρτυρία έπεισαν τις αρχές να του επιτρέψουν να μεταβεί στη Γουατεμάλα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ κάλυψε τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης του Αχμαντινετζάντ.

Το 2024 η Ουγγαρία προσκάλεσε τον Αχμαντινετζάντ σε μια διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή τη Βουδαπέστη, προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία να συναντηθεί με τον αρχηγό της Μοσάντ, Ντέβιντ Μπαρνέα.

Σύμφωνα με τους New York Times, ένας υψηλόβαθμος Ούγγρος αξιωματούχος ζήτησε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης «Λουντοβίκα», Γκεργκέλι Ντέλι, να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ, ενημερώνοντάς τον ότι η πρόσκληση αυτή αποτελούσε «βιτρίνα» για να συναντηθεί με πράκτορες της Μοσάντ.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η στρατολόγηση του Αχμαντινετζάντ ήταν τόσο μεγάλη προτεραιότητα ώστε ο Ντέιβιντ Μπαρνέα, ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας το 2024 για να συναντηθεί προσωπικά μαζί του. Λίγο αργότερα, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η Μοσάντ ενημέρωσε τη CIA ότι είχε έρθει σε επαφή με τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ κατέβαλε κρυφά χρήματα στον Αχμαντινετζάντ για τη διαμονή και τα ταξίδια του, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες τον συνάντησαν στο εξωτερικό σε αρκετές περιπτώσεις, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στη Βουδαπέστη.

Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ

O Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ με παλτό και μάσκα στην διάρκεια της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ

Χ

Ο Αχμαντινετζάντ συναντήθηκε με Ισραηλινούς πράκτορες στη Βουδαπέστη για δεύτερη φορά τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν το Ισραήλ εξαπολύσει τις πρώτες επιθέσεις της 12ήμερης εκστρατείας του εναντίον του Ιράν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κατάφερε δύο φορές να ξεφύγει από τους σωματοφύλακές του οι οποίοι ανήκαν στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο Αχμαντινετζάντ, ο οποίος έχει αρνηθεί επανειλημμένα το Ολοκαύτωμα, είχε εκλεγεί δύο φορές πρόεδρος του Ιράν. Ωστόσο οι αρχές τον απέκλεισαν από το συμμετάσχει σε επόμενες εκλογές. Τα τελευταία χρόνια, εξελίχθηκε σε επικριτή του ιρανικού καθεστώτος υπό την ηγεσία του Χαμενεΐ, κατηγορώντας ανώτερους αξιωματούχους για διαφθορά και κακή διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Αχμαντινετζάντ τελικά αποδέχτηκε ότι δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στην εξουσία υπό το τρέχον καθεστώς και είδε την ξένη παρέμβαση ως μία διαδρομή για την επιστροφή του στην ηγεσία του Ιράν.

Η επιχείρηση της Μοσάντ

Στις 28 Φεβρουαρίου, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε το συγκρότημα κατοικιών όπου διέμενε ο Αχμαντινετζάντ, με στόχο το κτίριο των σωματοφυλάκων του και το θωρακισμένο όχημά του. Μετά την επιδρομή, σύμφωνα με τέσσερις υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, έφτασε ένα μαύρο αυτοκίνητο Peugeot, το οποίο παρέλαβε το Αχμαντινετζάντ και τον απομάκρυνε με μεγάλη ταχύτητα.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι που είχαν γνώση της επιχείρησης ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο οδηγούσαν πράκτορες της Μοσάντ, οι οποίοι μετέφεραν τον Αχμαντινετζάντ σε ένα κρησφύγετο στο Ιράν. Ωστόσο, ο πρώην ηγέτης του Ιράν ήταν αναστατωμένος από την απεγνωσμένη επιχείρηση διάσωσης και φαινόταν απογοητευμένος από το ισραηλινό σχέδιο να τον επαναφέρουν στην εξουσία, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση των γεγονότων. Τελικά έφυγε από το κρησφύγετο κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Ένας στενός συνεργάτης του δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Αχμαντινετζάντ θεωρούσε τον εαυτό του μεταρρυθμιστή και όταν θα αναλάμβανε την εξουσία το Ιράν θα αναγνώριζε το Ισραήλ. Επίσης, ανησυχούσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα επέβαλαν κάποιον εξωτερικό παράγοντα και ότι η χώρα θα βυθιζόταν στο χάος. Τελικά το σχέδιο του Ισραήλ για την ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο περιελάμβανε μια κουρδική εξέγερση, απέτυχε.

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