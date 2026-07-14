«Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία» λέει το Axios

Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές που θεωρούνται κρίσιμες για την πολιτική του επιβίωση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δύσκολα θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε ουσιαστική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τα εδάφη που κατέχει στη Συρία

Μίλτος Τσεκούρας

«Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία» λέει το Axios
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από τη Συρία και τον Λίβανο λόγω εντάσεων που προκαλεί η παρουσία τους.
  • Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει πολιτικές δυσκολίες να προχωρήσει σε ουσιαστική αποχώρηση πριν τις επερχόμενες εκλογές και επιδιώκει τη διατήρηση ζωνών ασφαλείας στα σύνορα.
  • Το Ισραήλ ελέγχει μεγάλες περιοχές στον νότιο Λίβανο και νότια Συρία, θεωρώντας την παρουσία αυτή αναγκαία για την αποτροπή νέων επιθέσεων.
  • Υπάρχει συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για απόσυρση από δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο, αλλά η εφαρμογή καθυστερεί λόγω διαφωνιών για την εκκαθάριση οπλισμού της Χεζμπολάχ.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να διαμορφώσει νέα συμφωνία ασφαλείας Ισραήλ-Συρίας, αλλά ο Νετανιάχου δεν δέχτηκε τις απαιτούμενες παραχωρήσεις.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη, ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τρεις μήνες πριν από τις εκλογές που θεωρούνται κρίσιμες για την πολιτική του επιβίωση αλλά και την προσωπική του ελευθερία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δύσκολα θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε ουσιαστική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τα εδάφη που κατέχει στη Συρία ή θα εγκρίνει περαιτέρω αναδιπλώσεις στον Λίβανο, πέρα από εκείνη που έχει ήδη συμφωνήσει.

Αυξάνει την πίεση προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ωστόσο, οι παραινέσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνουν την πίεση προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλες περιοχές του νότιου Λιβάνου και της νότιας Συρίας, παρουσία που η κυβέρνηση του Ισραήλ θεωρεί αναγκαία για να αποτραπεί μια νέα επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου.

Ανώτερα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης επιθυμούν τη διατήρηση του ελέγχου στις περιοχές αυτές επ' αόριστον, ενώ ορισμένοι τάσσονται ακόμη και υπέρ της δημιουργίας εβραϊκών οικισμών.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ επισήμανε στον Νετανιάχου ότι η παρουσία του ισραηλινού στρατού σε συριακό έδαφος προκαλεί εντάσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση.

«Δεν σας θέλουν εκεί. Πρέπει να αναδιαταχθείτε», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, με Αμερικανό αξιωματούχο να επισημαίνει ότι η ίδια θέση ισχύει και για τον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έθεσε το ζήτημα της διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Η συνάντηση με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ Σαράα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε επί μήνες να διαμορφώσει μια νέα συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, όμως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νετανιάχου δεν ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει στις παραχωρήσεις που ζητούσε η Ουάσιγκτον. Μεταξύ αυτών ήταν η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα συριακά εδάφη που κατέλαβαν μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, έχουν σημειωθεί αρκετά επεισόδια στη νότια Συρία, όπου πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία του ισραηλινού στρατού και συγκρούστηκαν με στρατιώτες των IDF.

Παράλληλα, την Τρίτη Αμερικανοί διαμεσολαβητές συναντήθηκαν στη Ρώμη με Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες πριν από μερικές εβδομάδες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο «πιλοτικές ζώνες» που εξακολουθεί να κατέχει στον νότιο Λίβανο, προκειμένου να αναπτυχθεί εκεί ο λιβανέζικος στρατός. Ωστόσο, η αναδιάταξη των ισραηλινών δυνάμεων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, με την κυβέρνηση του Λιβάνου να ζητά την άμεση έναρξη της διαδικασίας και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες αποχωρήσεις.

Οι δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιθυμεί να διαπιστώσει πρώτα ότι οι δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο έχουν εκκαθαριστεί από οπλισμό και στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, πριν προχωρήσει σε αποχώρηση και από άλλες περιοχές.

Από την πλευρά του, ο Λίβανος υποστηρίζει ότι την αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να την πραγματοποιήσει ο αμερικανικός στρατός και όχι το Ισραήλ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι «ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί ισχυρή σχέση με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και το Ισραήλ υπήρξε πάντοτε σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Δεν υπήρξε μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και υπερασπιστής της ειρήνης από τον πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται, σα να μεθούσαν»: Από υποξία ο θάνατος του ζευγαριού στον Πειραιά; Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα κρατά Αμερικανό σεισμολόγο που μελέτησε τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βρετανία με νέα υπόθεση Πελικό: Δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σε βάρος της συντρόφου του

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40 εκατ. ευρώ

21:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Κατάρ και Αυστραλία ο Δένδιας για πενταήμερη επίσκεψη

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρά στο ποτάμι βρέθηκαν τα αγνοούμενα δίδυμα 11χρονα αγόρια

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Έξι νεκροί εργάτες σε ασανσέρ μετά από φωτιά στον πύργο Oxy κατά τη διάρκεια ανακαίνισης

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις εγκληματικές οργανώσεις σε Αττική, Αγρίνιο και Θεσσαλονίκη εξαπατούσαν ηλικιωμένους: Περισσότερα από 410.000 ευρώ η λεία τους

21:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πρώην βουλευτής συνελήφθη με 439 όπλα και ένα κανόνι στο σπίτι του

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

20:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία» λέει το Axios

20:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Χουάντσο μέσω αποθέωσης του Ισπανού!

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Αριστεροί αντάρτες του ELN απήγαγαν 39 πολίτες - Σε εξέλιξη επιχείρηση του Στρατού

20:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Το δίχτυ ασφαλείας που διαθέτει η ΕΕ στις περιπτώσεις καταστροφών χρειάζεται επιδιόρθωση

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Βαστίλης: Εντυπωσιακές εικόνες από τη μεγαλύτερη παρέλαση των τελευταίων ετών - Ελληνικό και κυπριακό άγημα στα Ηλύσια Πεδία

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Γιώργου Ψυχογιού από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

20:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

17:34LIFESTYLE

«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση

19:27WHAT THE FACT

Hφαίστειο ξυπνά μετά από 700.000 χρόνια και οι επιστήμονες δεν έχουν την πολυτέλεια να το αγνοήσουν

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό: Ελληνικό άγημα παρέλασε σήμερα στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, όπως το 1919

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Ryanair: Αυτός είναι ο επιβάτης που σφηνώθηκε στο σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε στη σανίδα και ποιοι είναι οι κανόνες για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40 εκατ. ευρώ

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κρητικός ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το βίαιο φαινόμενο «galerne» χτυπά την παραλία - Πανικοβλημένοι οι λουόμενοι τρέχουν να σωθούν

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

21:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ