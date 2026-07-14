«Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία» λέει το Axios

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από τη Συρία και τον Λίβανο λόγω εντάσεων που προκαλεί η παρουσία τους.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει πολιτικές δυσκολίες να προχωρήσει σε ουσιαστική αποχώρηση πριν τις επερχόμενες εκλογές και επιδιώκει τη διατήρηση ζωνών ασφαλείας στα σύνορα.

Το Ισραήλ ελέγχει μεγάλες περιοχές στον νότιο Λίβανο και νότια Συρία, θεωρώντας την παρουσία αυτή αναγκαία για την αποτροπή νέων επιθέσεων.

Υπάρχει συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για απόσυρση από δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο, αλλά η εφαρμογή καθυστερεί λόγω διαφωνιών για την εκκαθάριση οπλισμού της Χεζμπολάχ.

Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να διαμορφώσει νέα συμφωνία ασφαλείας Ισραήλ-Συρίας, αλλά ο Νετανιάχου δεν δέχτηκε τις απαιτούμενες παραχωρήσεις. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη, ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τρεις μήνες πριν από τις εκλογές που θεωρούνται κρίσιμες για την πολιτική του επιβίωση αλλά και την προσωπική του ελευθερία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δύσκολα θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε ουσιαστική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τα εδάφη που κατέχει στη Συρία ή θα εγκρίνει περαιτέρω αναδιπλώσεις στον Λίβανο, πέρα από εκείνη που έχει ήδη συμφωνήσει.

Αυξάνει την πίεση προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ωστόσο, οι παραινέσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνουν την πίεση προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλες περιοχές του νότιου Λιβάνου και της νότιας Συρίας, παρουσία που η κυβέρνηση του Ισραήλ θεωρεί αναγκαία για να αποτραπεί μια νέα επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου.

Ανώτερα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης επιθυμούν τη διατήρηση του ελέγχου στις περιοχές αυτές επ' αόριστον, ενώ ορισμένοι τάσσονται ακόμη και υπέρ της δημιουργίας εβραϊκών οικισμών.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ επισήμανε στον Νετανιάχου ότι η παρουσία του ισραηλινού στρατού σε συριακό έδαφος προκαλεί εντάσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση.

«Δεν σας θέλουν εκεί. Πρέπει να αναδιαταχθείτε», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, με Αμερικανό αξιωματούχο να επισημαίνει ότι η ίδια θέση ισχύει και για τον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έθεσε το ζήτημα της διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Η συνάντηση με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ Σαράα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε επί μήνες να διαμορφώσει μια νέα συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, όμως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Νετανιάχου δεν ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει στις παραχωρήσεις που ζητούσε η Ουάσιγκτον. Μεταξύ αυτών ήταν η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα συριακά εδάφη που κατέλαβαν μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, έχουν σημειωθεί αρκετά επεισόδια στη νότια Συρία, όπου πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία του ισραηλινού στρατού και συγκρούστηκαν με στρατιώτες των IDF.

Παράλληλα, την Τρίτη Αμερικανοί διαμεσολαβητές συναντήθηκαν στη Ρώμη με Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες πριν από μερικές εβδομάδες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο «πιλοτικές ζώνες» που εξακολουθεί να κατέχει στον νότιο Λίβανο, προκειμένου να αναπτυχθεί εκεί ο λιβανέζικος στρατός. Ωστόσο, η αναδιάταξη των ισραηλινών δυνάμεων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, με την κυβέρνηση του Λιβάνου να ζητά την άμεση έναρξη της διαδικασίας και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες αποχωρήσεις.

Οι δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιθυμεί να διαπιστώσει πρώτα ότι οι δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο έχουν εκκαθαριστεί από οπλισμό και στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, πριν προχωρήσει σε αποχώρηση και από άλλες περιοχές.

Από την πλευρά του, ο Λίβανος υποστηρίζει ότι την αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να την πραγματοποιήσει ο αμερικανικός στρατός και όχι το Ισραήλ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι «ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί ισχυρή σχέση με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και το Ισραήλ υπήρξε πάντοτε σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Δεν υπήρξε μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και υπερασπιστής της ειρήνης από τον πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

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