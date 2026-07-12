Συρία: Νεκρά δύο παιδιά μετά από σύγκρουση φέρι μποτ με γέφυρα
Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για την ανεύρεση αγνοουμένων
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πορθμείο προσέκρουσε σε γέφυρα στον ποταμό Ευφράτη, κοντά στην πόλη Ντέιρ αλ Ζορ της ανατολικής Συρίας, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβαίνοντες να πέσουν στο νερό. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για την ανεύρεση αγνοουμένων, ανακοίνωσε η συριακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σάββατου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 35 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων έχουν διασωθεί.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:57 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας
03:30 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιους πληρώνουν έως τις 17 Ιουλίου
01:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αυστρία: Νεκρή γερμανίδα που έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς
00:51 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Μουντιάλ 2026: Αγγλία - Νορβηγία 1-1 στο Α΄ ημίχρονο
21:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει ποτέ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία
11:02 ∙ LIFESTYLE
Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες
20:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ