Συρία: Νεκρά δύο παιδιά μετά από σύγκρουση φέρι μποτ με γέφυρα

Πορθμείο προσέκρουσε σε γέφυρα στον ποταμό Ευφράτη, κοντά στην πόλη Ντέιρ αλ Ζορ της ανατολικής Συρίας, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβαίνοντες να πέσουν στο νερό. Δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για την ανεύρεση αγνοουμένων, ανακοίνωσε η συριακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

#EasternSyria | Deir ez-Zor: Two children drowned and more than 30 people are missing in the #Euphrates River after a ferry sank following a collision with a new pontoon bridge.



Turkish soldiers and experts appeared in live broadcasts on official Syrian channels during the… pic.twitter.com/kcbzaqCWxh — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) July 12, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σάββατου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 35 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων έχουν διασωθεί.

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