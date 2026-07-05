Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί τη Συρία για να συζητήσει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη του Μακρόν θα είναι η πρώτη ενός αρχηγού κράτους δυτικής δύναμης μετά την ανάληψη της εξουσίας του προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα στα τέλη του 2024.

Στη Συρία, ο Μακρόν θα συμμετάσχει σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον πρόεδρο Σάρα και συριακές αντιπροσωπείες.

Τον Γάλλο πρόεδρο θα συνοδεύει αντιπροσωπεία επενδυτών και εκπροσώπων γαλλικών εταιρειών.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στη Συρία μετά τη ρήξη το 2011 λόγω της καταστολής της «αραβικής άνοιξης». Snapshot powered by AI

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται στη Συρία, ανακοίνωσε σήμερα η συριακή προεδρία χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία της επίσκεψής του, η οποία θα είναι η πρώτη ενός αρχηγού κράτους μια δυτικής δύναμης μετά την ανάληψη της εξουσίας στα τέλη του 2024 του προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα.

Η διεύθυνση επικοινωνίας του Σύρου προέδρου ανέφερε πως ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί τη Συρία για να συζητήσει τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Γάλλος πρόεδρος, τον οποίο θα συνοδεύει μια αντιπροσωπεία επενδυτών και εκπροσώπων γαλλικών εταιρειών, θα συμμετάσχει σε μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον πρόεδρο Σάρα και συριακές αντιπροσωπείες.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στη Συρία ενός Γάλλου προέδρου έπειτα από εκείνες του Νικολά Σαρκοζί το 2008-2009, πριν από τη ρήξη που προκάλεσε η καταστολή της «αραβικής άνοιξης» το 2011 από τις αρχές του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο εμίρης του Κατάρ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν επισκεφθεί τη Συρία μετά την πτώση Άσαντ.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσενω

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