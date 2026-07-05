Μουντιάλ 2026: Οργή για την Παραγουάη - Το απίστευτο... ξύλο στους Γάλλους που δεν τιμωρήθηκε ποτέ

Η Γαλλιά έκαμψε την αντίσταση της Παραγουάης για τους «16» του Μουντιάλ επικρατώντας με 1-0 με γκόλ του Κιλιάν Εμπαπέ, ωστόσο αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η αντιαθλητική (τουλάχιστον) συμπεριφορά των Λατινοαμερικάνων.

Οι χρήστες στα social media σχολίασαν το απίστευτο (στην κυριολεξία) ξύλο που έριξαν οι Παραγουανοί στους Γάλλους, με τις αγκωνιές εκτός φάσης να διαδέχονται η μια την άλλη ενώ χαρακτηριστικά ο Γκαλάρζα δύο φορές δεν δίστασε να χτυπήσει εν ψυχρώ αντιπάλους του.

Το... καλύτερο ωστόσο είναι πως οι Παραγουανοί τελείωσαν τον αγώνα χωρίς κίτρινη κάρτα (!) την ώρα που οι Γάλλοι «κιτρινίστηκαν» τρείς φορές, με το VAR να μην επεμβαίνει σε καμία περίπτωση για αποβολή.

Για την ιστορία, διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Ουζμπέκος, ​Ilgiz Tantashev.

Δείτε το video με τα χτυπήματα των Παραγουανών: