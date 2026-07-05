Μουντιάλ 2026: «Πάρτε του τη σφυρίχτρα» - Οργή για τον Ουζμπέκο διαιτητή του Γαλλία-Παραγουάη

Με το... ξύλο των Νοτιαμερικανών να μένει ατιμώρητο οπαδοί από όλο τον κόσμο στα social media εκφράζουν την οργή τους για τον Ιλγκίζ Ταντασέφ

Δημήτρης Δρίζος

Μουντιάλ 2026: «Πάρτε του τη σφυρίχτρα» - Οργή για τον Ουζμπέκο διαιτητή του Γαλλία-Παραγουάη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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  • Ο διαιτητής Ιλγκίζ Ταντασέφ δεν έδειξε καμία κίτρινη κάρτα στους παίκτες της Παραγουάης, παρά τα 12 φάουλ και το σκληρό παιχνίδι τους.
  • Πολλοί φίλαθλοι και σχολιαστές στα social media κατηγόρησαν τον Ταντασέφ για ανεπαρκή διαιτησία και ζήτησαν τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του Μουντιάλ.
  • Η Γαλλία προκρίθηκε στα προημιτελικά με 1
  • 0 επί της Παραγουάης, χάρη σε πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά το ματς σημαδεύτηκε από έντονες μονομαχίες και επεισόδια μετά το τέλος.
  • Οι σχολιαστές του BBC επέκριναν την Παραγουάη για τη σκληρή της προσέγγιση και υποστήριξαν ότι η Γαλλία κράτησε ψύχραιμη στάση παρά τις προκλήσεις.
  • Ο Τιερί Ανρί χαρακτήρισε τη νίκη της Γαλλίας ως νίκη του ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας την ψυχραιμία και την αντοχή της ομάδας σε ένα δύσκολο παιχνίδι.
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Η έντονη αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, με τον διαιτητή Ιλγκίζ Ταντασέφ να βρίσκεται στο στόχαστρο φιλάθλων και σχολιαστών για τη διαχείριση του αγώνα.

Παρά τα 12 φάουλ που καταλογίστηκαν εις βάρος της Παραγουάης και το ιδιαίτερα σκληρό παιχνίδι των Νοτιοαμερικανών, ο Ουζμπέκος ρέφερι δεν έδειξε ούτε μία κίτρινη κάρτα στους παίκτες τους κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών. Αντίθετα, τρεις ποδοσφαιριστές της Γαλλίας τιμωρήθηκαν με κίτρινη κάρτα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί φίλαθλοι χαρακτήρισαν τον Ταντασέφ «ανεπαρκή» και ζήτησαν από τη FIFA να τον αποκλείσει από τη συνέχεια της διοργάνωσης. «Δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον να εφαρμόσει τους κανονισμούς ή να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για «μία από τις χειρότερες διαιτησίες που έχουν δει ποτέ» και ζήτησαν την τιμωρία τόσο του ίδιου όσο και των διαιτητών του VAR.

Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από δυνατές μονομαχίες, συνεχείς προκλήσεις και επεισόδια μετά το τελευταίο σφύριγμα, όταν οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν σε σύγκρουση μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης.

Η Γαλλία πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά χάρη στο πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο 70ό λεπτό, επικρατώντας με 1-0 και κλείνοντας θέση απέναντι στο Μαρόκο. Ωστόσο, τα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου επισκίασαν το αγωνιστικό κομμάτι.

Οι σχολιαστές του BBC, Τζο Χαρτ και Τόμας Χίτσλσπεργκερ, άσκησαν σφοδρή κριτική στην Παραγουάη για τη σκληρή της προσέγγιση. Ο Χίτσλσπεργκερ δήλωσε ότι έχασε κάθε σεβασμό για την ομάδα, ενώ ο πρώην τερματοφύλακας της Αγγλίας χαρακτήρισε τους Παραγουανούς «απόλυτη ντροπή».

«Ο Εμπαπέ δεχόταν συνεχώς προκλήσεις από το πρώτο λεπτό και αντέδρασε με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Αν αυτοί οι παίκτες ήταν στη δική μου ομάδα, θα είχα απομακρύνει τους μισούς από το γήπεδο. Δεν θα ήθελα ποτέ να κερδίσω με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονός ότι δεν τιμωρήθηκε ούτε ένας παίκτης της Παραγουάης είναι πραγματικά απίστευτο», σχολίασε ο Χαρτ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τιερί Ανρί, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόκριση της Γαλλίας «νίκη για το ποδόσφαιρο».

«Δεν θέλω να μιλήσω για την Παραγουάη, αλλά για τη Γαλλία. Έμεινε ψύχραιμη, δεν απάντησε στις προκλήσεις και άντεξε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στο τέλος, το ποδόσφαιρο ήταν ο μεγάλος νικητής», ανέφερε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1998.

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