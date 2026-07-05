Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 8 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά

Snapshot Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στο Κόνεϊ Άιλαντ του Μπρούκλιν.

Τα τραυματισμένα άτομα περιλαμβάνουν δύο νεαρές γυναίκες, δύο άνδρες και τέσσερα αγόρια ηλικίας 6 έως 14 ετών.

Επτά από τους τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ μία 21χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία βρήκε ένα πυροβόλο όπλο στο σημείο, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη μέχρι στιγμής.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς το οποίο σημειώθηκε στο Κόνεϊ Άιλαντ του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αργά το Σάββατο το βράδυ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της μεγαλούπολης των ΗΠΑ.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς περίπου στις 22:37 (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας), προσθέτει η ανακοίνωση, όπως μετέδωσε το ABC News.

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο νεαρές γυναίκες, δύο άνδρες και τέσσερα αγόρια ηλικίας, 14, 12, 7 και 6 ετών.

#BREAKING: Five people were shot Saturday night in Coney Island, Brooklyn, including a 5-year-old and a 7-year-old, according to NBC4. pic.twitter.com/smHmd3KuKX — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) July 5, 2026

«Τα θύματα διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία», σημείωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, διευκρινίζοντας ότι επτά από τους τραυματίες είναι σε «σταθερή κατάσταση» και μόνο μία γυναίκα 21 ετών νοσηλεύεται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Η αστυνομία επεσήμανε ότι στο σημείο του συμβάντος εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις προς το παρόν.

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