Μακελειό στην Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας – Συνελήφθη ο ύποπτος
Χειροπέδες σε έναν ύποπτο για την επίθεση κοντά σε κέντρο νεολαίας, στο Στάντε της βόρειας Γερμανίας
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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, στη βόρεια Γερμανία. Η Αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ, έχει ήδη συλληφθεί ένας ύποπτος.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή Ντάνκερστρασε του Στάντε, το μεσημέρι της Δευτέρας (29/06). «Παρακαλούμε να αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η Αστυνομική Διεύθυνση του Λίνεμπουργκ σε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα.
Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.
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