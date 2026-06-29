Μακελειό στην Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας – Συνελήφθη ο ύποπτος

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, στη βόρεια Γερμανία. Η Αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ, έχει ήδη συλληφθεί ένας ύποπτος.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή Ντάνκερστρασε του Στάντε, το μεσημέρι της Δευτέρας (29/06). «Παρακαλούμε να αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η Αστυνομική Διεύθυνση του Λίνεμπουργκ σε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.