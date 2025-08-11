Παντρεύεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ένα εντυπωσιακό μονόπετρο «σφραγίζει» τον έρωτά με τη Τζορτζίνα

«Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε συγκινημένη στη λεζάντα η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Παντρεύεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ένα εντυπωσιακό μονόπετρο «σφραγίζει» τον έρωτά με τη Τζορτζίνα
Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια τρυφερή στιγμή που προκάλεσε ενθουσιασμό καθως δέχθηκε την πρόταση γάμου του αγαπημένου της Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, τα χέρια της και του Κριστιάνο Ρονάλντο ακουμπούν απαλά, με το δικό της να στολίζει ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο, το οποίο τραβά όλα τα βλέμματα. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε συγκινημένη στη λεζάντα, επιβεβαιώνοντας ότι το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του.

https://www.instagram.com/p/DNOPitPoAgN/

Η γνωριμία τους έγινε πριν από μερικά χρόνια, όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν σε κατάστημα στη Μαδρίτη. Το 2020, παραδέχτηκε ότι η τυχαία συνάντησή τους την έκανε να τον ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Υποστήριξε ότι το συναίσθημα ήταν αμοιβαίο μετά τη συνάντησή τους.

