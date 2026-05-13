Ύποπτο σακίδιο κοντά στη ΓΑΔΑ - Στο σημείο το ΤΕΕΜ - Έκλεισε τμήμα της Αλεξάνδρας

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 15:00 όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Αλεξάνδρας κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα σακίδιο που βρέθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Μηλεών. Άμεσα αποκλείστηκε το σημείο, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΕΜ για τη διενέργεια του απαραίτητου ελέγχου.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, από το ύψος της λεωφόρου Κηφισίας έως την οδό Δημητσάνας, στο ρεύμα προς Πατησίων. Ωστόσο, λίγο πριν τις 16:00 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.