Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

Mega τζακ ποτ στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (12/5) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 10,3 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία τρεις τυχεροί κέρδισαν 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 4, 5, 12, 18, 28 και Τζόκερ ο αριθμός 6.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (14/5) οι τυχεροί θα μοιραστούν τουλάχιστον 10,8 εκατ. ευρώ