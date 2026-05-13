Γερμανικό δικαστήριο: Η συρρίκνωση της σοκολάτας Milka εξαπάτησε τους καταναλωτές

Snapshot Το περιφερειακό δικαστήριο της Βρέμης έκρινε ότι η μείωση του βάρους της σοκολάτας Milka Alpenmilch από 100 σε 90 γραμμάρια με την ίδια συσκευασία παραπλάνησε τους καταναλωτές και παραβίασε τον νόμο περί ανταγωνισμού.

Η Mondelēz υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τους καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων για τη μείωση βάρους λόγω αυξημένου κόστους στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Το δικαστήριο τόνισε την ανάγκη ύπαρξης σαφούς και εύκολα αντιληπτής ειδοποίησης στη συσκευασία για την αποφυγή παραπλάνησης των καταναλωτών.

Η απόφαση δεν είναι ακόμη οριστική, καθώς η Mondelēz έχει προθεσμία ενός μήνα για να ασκήσει έφεση.

Η τάση της συρρίκνωσης προϊόντων (shrinkflation) επηρεάζει και άλλες σοκολάτες, όπως η Ritter Sport, καθώς και διάφορα καταναλωτικά αγαθά, με σημαντική αύξηση τιμών σοκολάτας λόγω πληθωρισμού και αυξημένου κόστους κακάο.

Το περιφερειακό δικαστήριο της Βρέμης αποφάσισε ότι η μείωση της ποσότητας σοκολάτας Milka ενώ υπήρχε το ίδιο είδος περιτυλίγματος σημαίνει ότι οι πελάτες παραπλανήθηκαν. Η τρίμηνη δικαστική υπόθεση κινήθηκε από το γραφείο προστασίας καταναλωτών του Αμβούργου (VZHH), το οποίο κατηγόρησε τον κατασκευαστή Mondelēz ότι εξαπάτησε τους καταναλωτές μειώνοντας το βάρος της ράβδου «Alpenmilch» από 100 γραμμάρια σε 90 γραμμάρια.

Αντιδρώντας στην απόφαση, η Mondelēz δήλωσε στο BBC ότι «λαμβάνει σοβαρά υπόψη την απόφαση του δικαστηρίου» και «θα την εξετάσει λεπτομερώς». Οι κατασκευαστές έχουν συχνά καταφύγει στο λεγόμενο shrinkflation λόγω του αυξανόμενου κόστους, μειώνοντας το μέγεθος ή το περιεχόμενο ενός προϊόντος σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ίδια τιμή. Η πρακτική αυτή ξεπερνά τα σύνορα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ομάδα καταναλωτών Which? την έχει χαρακτηρίσει «ύπουλη» τακτική.

Σύμφωνα με την Which?, οι τιμές της σοκολάτας έχουν αυξηθεί λόγω της παγκόσμιας αύξησης του κόστους του κακάο μετά τις κακές συγκομιδές στη Δυτική Αφρική. Η Mondelēz υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τους Γερμανούς καταναλωτές για την αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας της και των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης και επεσήμανε το αυξανόμενο κόστος στις αλυσίδες εφοδιασμού της: «Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε το βάρος αρκετών μπάρων Milka».

Πέρυσι, οι Γερμανοί καταναλωτές δεν έμειναν ικανοποιημένοι με την εξήγηση της εταιρείας και ψήφισαν την μπάρα Milka Alpenmilch ως την «μαϊμού συσκευασία της χρονιάς 2025». Παρόλο που το βάρος της μπάρας είχε μειωθεί, δεν υπήρξε αισθητή αλλαγή στο μωβ περίβλημά της. Η νέα μπάρα ήταν ένα χιλιοστό πιο λεπτή και η τιμή της αυξήθηκε από 1,49 € σε 1,99 € στις αρχές του 2025.

Η Mondelēz υποστήριξε ότι το χαμηλότερο βάρος ήταν ευδιάκριτο στη συσκευασία της και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της ομάδας καταναλωτών του Αμβούργου. Ο δικηγόρος της εταιρείας υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι μπάρες σοκολάτας στο παρελθόν είχαν κυμαινόμενο βάρος μεταξύ 81-100 γραμμαρίων ανάλογα με το προϊόν.

Το περιφερειακό δικαστήριο της Βρέμης έκρινε ότι, μεμονωμένα, η διατήρηση της ίδιας συσκευασίας δεν αποτελούσε ζήτημα, αλλά η απάτη έγκειται στην απόκλιση μεταξύ του πραγματικού περιεχομένου σε σύγκριση με την «οπτικά μεταδιδόμενη προσδοκία» ενός προϊόντος που είναι γνωστό στους καταναλωτές εδώ και χρόνια.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι για την εξάλειψη αυτής της απάτης ήταν απαραίτητη μια «σαφής, κατανοητή και εύκολα αντιληπτή ειδοποίηση στο περιτύλιγμα». Η απόφαση ήταν σημαντική, πρόσθεσε, καθώς «υπάρχει κίνδυνος επανάληψης». Η ετυμηγορία δεν είναι ακόμη νομικά δεσμευτική, καθώς η εταιρεία έχει προθεσμία ενός μήνα για να ασκήσει έφεση.

Η μάχη μεταξύ των καταναλωτικών ομάδων και των κατασκευαστών σοκολάτας στη Γερμανία δεν περιορίζεται στη Milka και τις μωβ συσκευασίες της. Μια άλλη εμβληματική γερμανική σοκολάτα, η Ritter Sport, έχει αλλάξει το βάρος ορισμένων γεύσεών της, διατηρώντας παράλληλα το χαρακτηριστικό, τετράγωνο σχήμα της.

Μέχρι τις αρχές Μαΐου 2026, οι σοκολάτες της Ritter Sport ζύγιζαν 100 γραμμάρια, αλλά τώρα τρεις από τις ποικιλίες της ζυγίζουν μόλις 75 γραμμάρια. Παρόλο που τα τρία προϊόντα φαίνονται εξίσου μεγάλα, είναι πιο λεπτά. Η Ritter Sport άλλαξε αισθητά τη συσκευασία και κυκλοφόρησε στην αγορά τις ελαφρύτερες μπάρες ως νέα σειρά. Η τιμή παρέμεινε η ίδια και η Ritter Sport δήλωσε ότι «οι καταναλωτές προτιμούν τις λεπτότερες μπάρες».

Δεν είναι μόνο η σοκολάτα που έχει πέσει θύμα του shrinkflation. Η οδοντόκρεμα, η βρώμη και ο στιγμιαίος καφές έχουν υποστεί την ίδια μοίρα. Αλλά το Which? αναφέρει ότι ο πληθωρισμός στις τιμές της σοκολάτας ήταν ιδιαίτερα υψηλός - σημειώνοντας άνοδο 14,6% το έτος έως τον Αύγουστο του 2025.

