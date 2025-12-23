CNBC: Γιατί η σοκολάτα στα χριστουγεννιάτικα γλυκά σας μπορεί να είναι «ψεύτικη» φέτος

Tο κακάο θα μπορούσε σύντομα να γίνει «είδος πολυτελείας» για τους καταναλωτές, λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές αλλά και θεμάτων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.

Οι αναταραχές στην αγορά του κακάο, οι ηθικές ανησυχίες και τα ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα έχουν πυροδοτήσει ένα κίνημα μεταξύ ορισμένων παραγωγών σοκολάτας για την κατάργησή της υπέρ εναλλακτικών συστατικών, προκαλώντας φόβους ότι η πραγματική προσφορά θα μπορούσε σύντομα να γίνει «πολυτέλεια» για τους καταναλωτές.

Ήδη, ορισμένοι παρασκευαστές σοκολάτας αντικαθιστούν το κακάο με εναλλακτικά συστατικά, καθώς οι μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στην Γκάνα και την Ακτή του Ελεφαντοστού – τους κορυφαίους παραγωγούς κακάου στον κόσμο – έχουν πλήξει τις σοδειές τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ραγδαίες διακυμάνσεις στις τιμές. Προς το τέλος του περασμένου έτους, η τιμή του κακάο αναρριχήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα άνω των 12.000 δολαρίων, και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έπεσαν πάνω από 50% κατά τη διάρκεια του 2025, καθώς οι ενδείξεις για ανάκαμψη παρέμειναν αβέβαιες.

chocolate.jpg

Η αστάθεια των τιμών έχει φέρει σε δύσκολη θέση τις επιχειρήσεις του κλάδου και τελικά έχει επηρεάσει τα καταναλωτικά αγαθά, με τις τιμές της σοκολάτας να αυξάνονται κατά 30% κατά το έτος έως τον Οκτώβριο. Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το τρίτο τρίμηνο, η Mondelez International -που παράγει τις σοκολάτες Cadbury, Milka και Toblerone- επεσήμανε τη «μεταβλητότητα του κακάου» και την «ικανότητά της να αντισταθμίζει αποτελεσματικά» τις σχετικές πιέσεις κόστους, ως πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την επίτευξη των οικονομικών της στόχων.

Φέτος, μια αλλαγή στη σύνθεση των προϊόντων McVitie’s Club και Penguin προκάλεσε αναταραχή στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς είχε ως αποτέλεσμα τα είδη αυτά να μην μπορούν να περιγράφονται πια ως «σοκολάτες». Και τα δύο προϊόντα πρέπει πλέον να φέρουν την ένδειξη «με γεύση σοκολάτας», αφού η μητρική εταιρεία Pladis μείωσε την περιεκτικότητα σε κακάο, σε μια προσπάθεια να κατεβάσει το κόστος.

Η «αληθινή» σοκολάτα γίνεται πολυτέλεια

Φαίνεται πάντως ότι η απομάκρυνση από το κακάο κερδίζει έδαφος στους ζαχαροπλάστες σε όλο τον κόσμο, σε τέτοιο βαθμό που η χρήση «απομίμησης» σοκολάτας θα μπορούσε να γίνει κανόνας σε πιο οικονομικά προϊόντα. Η Foreverland χρησιμοποιεί χαρούπι, σπόρους κολοκύθας και ρεβίθια για να φτιάξει ένα προϊόν παρόμοιο με τη σοκολάτα, το οποίο πωλείται σε εταιρείες που παράγουν ζαχαρωτά, αρτοσκευάσματα και παγωτά.

Ήδη σε πολλά σοκολατένια προϊόντα το κακάο δεν είναι πραγματικά ο πρωταγωνιστής, αλλά ένα ακόμη συστατικό της συνταγής. Εκτός από την πίεση στις τιμές, κάποιες εταιρείες προωθούν τα προϊόντα τους σαν λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα και την «ηθική» προμήθεια στη βιομηχανία κακάο, μειώνοντας την πίεση στην αλυσίδα εφοδιασμού.

cocoa.jpg

Οι μεγάλοι αγοραστές κακάο συνήθως «κλειδώνουν» τις τιμές πολύ νωρίτερα, καλύπτοντας συχνά οκτώ έως δέκα μήνες παραγωγής, κάτι που τους δίνει μεγαλύτερο έλεγχο του κινδύνου τιμών, ενώ οι μικρότεροι δεν έχουν αυτή την ευελιξία, οπότε συνήθως καλύπτουν μόνο τρεις έως έξι μήνες. Η Τζέσικα Καρτς, διευθύντρια μάρκετινγκ της γερμανικής εταιρείας Planet A Foods –η οποία παράγει ένα υποκατάστατο σοκολάτας από ηλιόσπορους –συμφώνησε ότι τα υποκατάστατα κακάο θα γίνουν όλο και πιο διαδεδομένα στο μέλλον. Η Planet A παρατηρεί ήδη αυξημένη ζήτηση και σημείωσε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ποικιλία εναλλακτικών προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά.

«Αγαπάμε τη σοκολάτα, δεν θέλουμε να την αντικαταστήσουμε, αλλά βλέπουμε επίσης ένα αυξανόμενο χάσμα», πρόσθεσε. «Επειδή, από τη μία πλευρά, υπάρχουν τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά από την άλλη, η ζήτηση αυξάνεται, ειδικά σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, και γι’ αυτό βλέπουμε ένα χάσμα και θέλουμε να βοηθήσουμε να το γεφυρώσουμε», ανέφερε.

«Σοκολάτα χωρίς κακάο»

Μια σειρά από νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπως η βρετανική Nukoko και η αμερικανική Voyage Foods, προσφέρουν αυτό που ο αποκαλείται «σοκολάτα χωρίς κακάο».
Η Nατάσα Λίναρτ, διευθύνουσα σύμβουλος της Atlante, ενός χονδρεμπόρου ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών, δήλωσε στο CNBC ότι οι εναλλακτικές λύσεις της σοκολάτας πιθανότατα θα γίνουν πιο διαδεδομένες σε «συγκεκριμένες εξειδικευμένες αγορές και υβριδικές εφαρμογές».

Μάρκες όπως η Milka, για παράδειγμα, έχουν επεκτείνει τη γκάμα τους, με προϊόντα όπου ένα σημαντικό μέρος της σοκολάτας είναι γεμισμένο με κρέμα γιαουρτιού ή crispies ρυζιού, μειώνοντας την περιεκτικότητα του κακάο και διατηρώντας την τιμή σε πιο προσιτά επίπεδα.

«Αγαπάμε τη σοκολάτα, δεν θέλουμε να την αντικαταστήσουμε, αλλά βλέπουμε και ένα αυξανόμενο κενό», πρόσθεσε η Λίναρντ. «Επειδή, αφενός, υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, αφετέρου, η ζήτηση αυξάνεται, ειδικά σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, και γι′ αυτό βλέπουμε ένα κενό και θέλουμε να βοηθήσουμε να καλυφθεί αυτό το κενό». «Ωστόσο, για τις συμβατικές ταμπλέτες σοκολάτας, το κακάο θα παραμείνει η ραχοκοκαλιά της κατηγορίας, λόγω των γευστικών προσδοκιών και του συναισθηματικού βάρους που συνδέεται με την «αληθινή σοκολάτα»», είπε.

