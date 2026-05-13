Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις

Στις 29 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 το πρωί θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 για το 2026, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων. Ο ΟΠΕΚΑ σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων έτους 2026 έχουν υποβληθεί συνολικά 538.644 αιτήσεις.

Αναλυτικά, 477.211 αιτήσεις εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα, 58.223 αιτήσεις απορρίφθηκαν αυτόματα λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων απονομής και 3.210 αιτήσεις τέθηκαν προς περαιτέρω έλεγχο.

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 822.649.

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.

Πώς θα πάρουν το επίδομα παιδιού οι δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.