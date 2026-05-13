Γαλλία: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Ένας νεκρός από νοροϊό

Περισσότερα από 1.700 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον ποταμό Γκιρόντ κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας, αφού ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από νοροϊό, όπως μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές υποψιάζονται ότι έχει εκδηλωθεί κρούσμα νοροϊού στο πλοίο, ένας ιός ο οποίος είναι το συχνότερο αίτιο εμφάνισης ιογενούς γαστρεντερίτιδας. Ο νεκρός είναι ένας 90χρονος άνδρας.

Σημαντικό να τονιστεί ότι, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν σχετίζεται με τον χανταϊό, ο οποίος εκδηλώθηκε πριν από μία εβδομάδα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius MV στον Ατλαντικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρία άτομα, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 11 κρούσματα.

— BFM (@BFMTV) May 13, 2026

Από τους 1.233 επιβάτες που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line στην Γαλλία, κυρίως τουρίστες από την Βρετανία και την Ιρλανδία, περίπου 50 άτομα έχουν παρουσιάσει συμπτώματα. Στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη του πληρώματος.

«Έως και πενήντα επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα που συνάδουν με οξεία γαστρεντερική λοίμωξη», ανέφερε σε ανακοίνωση της η περιφέρεια του νομού Τζιρόντι, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας, η οποία έχει «ενεργοποιήσει το κατάλληλο πρωτόκολλο διαχείρισης υγείας για αυτού του είδους τα περιστατικά». Βάσει των συστάσεων της Περιφερειακής Υγειονομικής Υπηρεσίας της Γαλλίας (ARS), οι επιβάτες και το πλήρωμα δεν μπορούν να αποβιβαστούν από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο δεν μπορεί να αγκυροβολήσει στο λιμάνι. Ωστόσο, ιατρικές ομάδες μπορούν να επιβιβαστούν στο πλοίο για να παρέχουν βοήθεια.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχει να κάνει με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και τον χανταϊό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Έρευνες για ταυτοποίηση του ακριβούς παθογόνου

Την ίδια στιγμή, είναι σε εξέλιξη έρευνες για να ταυτοποιηθεί ποιο παθογόνο ακριβώς είναι αυτό που προκάλεσε τα συμπτώματα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του νοροϊού αλλά και της τροφικής δηλητηρίασης.

Τα συμπτώματα, τα οποία συμπεριλαβάνουν εμετό και διάρροια, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στην πόλη της Βρέστης, σύμφωνα με την Le Parisien. O 90χρονος απεβίωσε πριν φτάσει στο λιμάνι της πόλης.

Το κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τις Νήσους Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, έκανε στάση στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και την Βρέστη πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου προγραμματίζεται να σαλπάρει για την Ισπανία.