Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

Περισσότερα από 100 άτομα πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο έχουν νοσήσει κατά τη διάρκεια έξαρσης νοροϊού στην Καραϊβική.

Οι άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί, συνολικά 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος, έχουν τεθεί σε καραντίνα και έχουν διαχωριστεί από τους υγιείς ταξιδιώτες στο πλοίο Caribbean Princess, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Το κρουαζιερόπλοιο, που ανήκει στην Princess Cruises, αναχώρησε από το Port Everglades στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα στις 28 Απριλίου και αναμένεται να δέσει τη Δευτέρα (11 Μαΐου).

Το πλοίο αυτή τη στιγμή πλέει ανοιχτά των βόρειων ακτών της Δομινικανής Δημοκρατίας και έχει προγραμματιστεί να προσεγγίσει το Nassau, την πρωτεύουσα των Μπαχάμες, την Κυριακή (10 Μαΐου), σύμφωνα με το CruiseMapper, όπως αναφέρει η Mirror.

«Η Princess Cruises επιβεβαιώνει ότι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων ανέφερε ήπια γαστρεντερική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Caribbean Princess στις 28 Απριλίου από το Port Everglades», ανέφερε σε δήλωσή της την Παρασκευή η εταιρεία. «Προχωρήσαμε άμεσα σε απολύμανση όλων των χώρων του πλοίου και ενισχύσαμε τα μέτρα καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού».

Η Princess Cruises φέρεται επίσης να δήλωσε ότι το Caribbean Princess θα καθαριστεί και θα απολυμανθεί πλήρως πριν ξεκινήσει ξανά δρομολόγιο, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι προκάλεσε την έξαρση.

Το CDC των ΗΠΑ ανέφερε ότι στο πλοίο βρίσκονται 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος. Ο νοροϊός, που συχνά αποκαλείται «χειμωνιάτικος ιός του εμετού», είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός του στομάχου που μπορεί να προκαλέσει εμετό και διάρροια, σύμφωνα με το NHS.

Τα συμπτώματα είναι δυσάρεστα αλλά συνήθως υποχωρούν μέσα σε περίπου δύο ημέρες. Αυτό συμβαίνει ενώ Βρετανοί απομακρύνονται αεροπορικώς από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από έξαρση χανταϊού, με επιβάτες και πλήρωμα να αναμένεται να προσγειωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο την Κυριακή.

Περίπου 22 Βρετανοί επιβάτες και μέλη πληρώματος στο πλοίο, το οποίο έχει πληγεί από την έξαρση χανταϊού, αναμένεται να φτάσουν στην Τενερίφη την Κυριακή και να πετάξουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια ημέρα, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της Daily Star.

Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) και του Υπουργείου Εξωτερικών θα υποδεχθούν το MV Hondius όταν φτάσει στο λιμάνι των Καναρίων Νήσων, ενώ οι Βρετανοί επιβάτες θα υποβληθούν σε τεστ για χανταϊού πριν αποβιβαστούν.

Εφόσον βγουν αρνητικοί και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, θα μεταφερθούν απευθείας σε ειδικά οργανωμένη πτήση επαναπατρισμού, με στόχο να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με τη Mirror. Το αεροσκάφος θα έχει ιατρικό προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό και φάρμακα σε περίπτωση που κάποιος ασθενήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη την Κυριακή, καιρού επιτρέποντος, καθώς ταξιδεύει από τα νερά κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο. Οι περισσότεροι Βρετανοί που επιστρέφουν αναμένεται να τεθούν σε κατ’ οίκον καραντίνα, αν και η UKHSA οργανώνει και εναλλακτική στέγαση για όσους δεν μπορούν να απομονωθούν στο σπίτι, με περισσότερες λεπτομέρειες να ανακοινώνονται αργότερα.

Δύο Βρετανοί άνδρες νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή για χανταϊού στην Ολλανδία και στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, ενώ ένας τρίτος Βρετανός που παρουσιάζει συμπτώματα νοσηλεύεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον Νότιο Ατλαντικό. Το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι 30 επιβάτες και μέλη πληρώματος του MV Hondius είναι Βρετανοί, με 22 να παραμένουν στο πλοίο.

Επτά Βρετανοί αποβιβάστηκαν στο Σεντ Ελένα στις 23 Απριλίου, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός άνδρας που θεωρείται ύποπτος για χανταϊού και ο οποίος αποχώρησε από το πλοίο στο Τριστάν ντα Κούνια. Δύο Βρετανοί που αποβιβάστηκαν στο Σεντ Ελένα έχουν ήδη επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση, χωρίς να παρουσιάζουν συμπτώματα.

Τέσσερις Βρετανοί παραμένουν στο Σεντ Ελένα, ενώ ακόμη ένα άτομο έχει εντοπιστεί και επικοινωνηθεί σε άγνωστη χώρα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Όλα τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με τους Βρετανούς που αποβιβάστηκαν από το πλοίο ιχνηλατούνται και επικοινωνούν μαζί τους οι αρχές της UKHSA, αν και δεν είναι σαφές πόσα άτομα αφορά συνολικά αυτή η διαδικασία.

