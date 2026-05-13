Ηλεία: Καμία νέα εκδήλωση φυματίωσης τις τελευταίες πέντε ημέρες

Στην Ηλεία εντοπίστηκαν 10 κρούσματα φυματίωσης σε δομή όπου διαμένουν μετανάστες εργάτες γης, από τα οποία πέντε έχουν πάρει εξιτήριο και συνεχίζουν τη φαρμακευτική αγωγή.

Τις τελευταίες πέντε ημέρες δεν έχει καταγραφεί νέα εκδήλωση συμπτωμάτων φυματίωσης στην περιοχή.

Ο ΕΟΔΥ έχει στείλει κινητή μονάδα για ιχνηλάτηση στους κατοίκους της δομής και τις επαφές τους.

Η φυματίωση παραμένει παρούσα στην κοινότητα και το υπάρχον εμβόλιο δεν προστατεύει τους ενήλικες.

Για το ξέσπασμα κρουσμάτων φυματίωσης στην Ηλεία, μίλησε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης για τους εμβολιασμούς.

Τα κρούσματα εντοπίζονται σε δομή όπου διαμένουν μετανάστες, εργάτες γης. Υπήρξαν 10 κρούσματα, τα οποία νοσηλεύτηκαν. Πέντε εργάτες γης έχουν ήδη πάρει εξιτήριο και συνεχίζουν την φαρμακευτική αγωγή.

Το θετικό είναι ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες, δεν υπάρχει νέα εκδήλωση συμπτωμάτων, δήλωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Στην περιοχή έχει μεταβεί κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, η οποία διενεργεί ιχνηλάτηση στους υπόλοιπους ανθρώπους της δομής και στις επαφές τους.

Όπως πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, η φυματίωση είναι μια νόσος που δεν έχει εξαφανιστεί, υπάρχει στην καθημερινότητά μας, για παράδειγμα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή ασθενείς στα νοσοκομεία μας, ενώ το εμβόλιο που υπήρχε είναι πλέον ξεπερασμένο και δεν προστατεύει τους ενήλικες.

