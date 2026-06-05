ΗΠΑ: Οδηγός φορτηγού απέτρεψε απαγωγή γυναίκας στη Νότια Καρολίνα

ΗΠΑ: Οδηγός φορτηγού απέτρεψε απαγωγή γυναίκας στη Νότια Καρολίνα - Συνελήφθη ο δράστης χάρη σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του οχήματος

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: Οδηγός φορτηγού απέτρεψε απαγωγή γυναίκας στη Νότια Καρολίνα
Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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Ένας οδηγός φορτηγού κατάφερε να αποτρέψει την απαγωγή μιας κοπέλας στη Νότια Καρολίνα, καθώς βρέθηκε στο σωστό σημείο την σωστή στιγμή.

Όλα συνέβησαν την Παρασκευή 29 Απριλίου, όταν ο 53χρονος Άντονι Τζ. Μουρ οδηγούσε σε έναν αυτοκινητόδρομο στην κομητεία Άικεν, περίπου 32 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τζόρτζια, και είδε μια γυναίκα να τρέχει στη μέση του δρόμου -με τα χέρια της δεμένα- κατευθυνόμενη προς εκείνον.

Όλο το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του φορτηγού του. Στα πλάνα αυτά φαίνεται η γυναίκα να τρέχει μπροστά από το φορτηγό, ενώ ένα όχημα που ήταν παρκαρισμένο στην άλλη άκρη του δρόμου αρχίζει να την ακολουθεί. Τότε η γυναίκα κάνει στην άκρη, το αυτοκίνητο σταματάει για λίγο και στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο.

Χάρη στο βίντεο, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 39χρονος Τζόναθαν Γουίλαρντ από το Νιου Έλετον της Νότιας Καρολίνας.

«Το γεγονός ότι βρέθηκα εκεί την σωστή στιγμή δείχνει ότι ήταν αποστολή που μου στάλθηκε από τον Θεό. Αν δεν είχα καταγράψει το περιστατικό με την κάμερα μου, μπορεί και να μην είχε βρεθεί ποτέ ο δράστης», δήλωσε ο Μουρ, ο οποίος εργάζεται και ως ιερέας, στο Associated Press.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα βγήκε για μια βόλτα στην περιοχή της και την πλησίασε ένας άνδρας με μια πράσινη Cadillac, ισχυριζόμενος ότι είναι αστυνομικός. Στη συνέχεια, ο άνδρας της πήρε το τηλέφωνο και την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης της, της έβαλε χειροπέδες και την έβαλε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του.

Αφού οδήγησε λίγα χιλιόμετρα, ο άνδρας σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και βγήκε από το αυτοκίνητο για να ψάξει κάτι στο πορτμπαγκάζ. Έτσι, η γυναίκα σκαρφάλωσε στη θέση του οδηγού, βγήκε από την πόρτα και άρχισε να τρέχει.

Τότε ήταν που ο Μουρ έφτασε στο σημείο και είδε τη γυναίκα να τρέχει προς το μέρος του.

«Κατέβασα το παράθυρό μου και μου είπε: “Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Προσπαθεί να με απαγάγει”», είπε ο Μουρ στο Associated Press. Τότε, ο άνδρας που την είχε απαγάγει μπήκε στο όχημα του και πλησίασε τον Μουρ.

«Μου έδειξε κάτι που έμοιαζε με σήμα και μου είπε "είμαι αστυνομικός και αυτή ξέφυγε από το αυτοκίνητό μου"». Ωστόσο, ο άνδρας μάλλον φοβήθηκε και απομακρύνθηκε από το σημείο σχεδόν αμέσως.

Περαστικοί κάλεσαν την αστυνομία, βοήθησαν την γυναίκα να βγάλει τις χειροπέδες και της έδωσαν νερό.

Ο 39χρονος Τζόναθαν Γουίλαρντ είναι αντιμέτωπος με μια κατηγορία απαγωγής και μία για πλαστοπροσωπία αστυνομικού.

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