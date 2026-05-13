Πρότυπα και Ωνάσεια: Ανακοινώθηκαν οι μαθητές που εισάγονται για το σχολικό έτος 2026-27

Snapshot Ανακοινώθηκαν οι μαθητές που εισάγονται στα Πρότυπα και Ωνάσεια Γυμνάσια για το σχολ έτος 2026 2027.

Οι γονείς μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet.

Στις γραπτές δοκιμασίες συμμετείχαν 8.106 μαθητές για 1.809 θέσεις στα Πρότυπα Σχολεία, 3.450 για 1.786 θέσεις στα Δημόσια Ωνάσεια και 345 για 513 θέσεις στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών, η κατάταξη γίνεται με βάση τυχαίο αριθμό από ειδική κλήρωση που έγινε στις 24 Απριλίου 2026.

Για απορίες σχετικά με την εγγραφή, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τις σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από τις επίσημες ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ., Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. και των σχολείων.

Ανακοινώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 13/5/2026 τα ονόματα των μαθητών που εισάγονται το επόμενο σχολικό έτος στα Πρότυπα και Ωνάσεια Γυμνάσια.

Τα ονόματα των μαθητών αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια).

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με είσοδό τους στο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es και με χρήση των κωδικών Τaxisnet του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, στις γραπτές δοκιμασίες για τα Πρότυπα και τα Ωνάσεια διαγωνίσθηκαν:

8.106 μαθητές και μαθήτριες για 1.809 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Σχολεία της χώρας.

3.450 μαθητές και μαθήτριες για 1.786 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της χώρας.

345 μαθητές και μαθήτριες για 513 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας.

Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών οι μαθητές και οι μαθήτριες κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της ειδικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν από την Παρασκευή 15/5/2026 με τις οικείες σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr/), της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. (https://dedimos.minedu.gov.gr/) ή από τις ιστοσελίδες των σχολείων επιτυχίας.

