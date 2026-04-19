Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις και την κλήρωση

Snapshot Οι αιτήσεις για εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το 2026

27 ανήλθαν σε 30.990, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι διαδικασίες εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν από 24 έως 26 Απριλίου, με κλήρωση, τεστ δεξιοτήτων και εξετάσεις γνώσεων.

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται σε δεξιότητες κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων, όχι στην αποστήθιση ύλης.

Παρά την αύξηση κατά 1.000 των διαθέσιμων θέσεων (συνολικά 7.374), ο ανταγωνισμός παραμένει υψηλός, ειδικά στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ηλεκτρονική παρακολούθηση της κλήρωσης για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και το αδιάβλητο. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το ερχόμενο σχολικό έτος (2026-2027), με την ερχόμενη εβδομάδα να κρίνει την κατανομή των θέσεων για χιλιάδες μαθητές. Φέτος, το ενδιαφέρον χτύπησε «κόκκινο», καθώς οι αιτήσεις ανήλθαν στις 30.990, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Το ημερολόγιο των διαδικασιών

Το τριήμερο των διαδικασιών ξεκινά την Παρασκευή 24 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Απριλίου:

Παρασκευή 24 Απριλίου: Διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία και απόδοση του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας για τις ισοβαθμίες σε Πρότυπα και Ωνάσεια.

Σάββατο 25 Απριλίου: Δοκιμασία δεξιοτήτων (τεστ) για την εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Κυριακή 26 Απριλίου: Εξετάσεις δεξιοτήτων και γνώσεων για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Εντός των επόμενων ημερών, η Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τις ακριβείς ώρες, τα εξεταστικά κέντρα και τους συνδέσμους για τη ζωντανή μετάδοση της κλήρωσης.

Τι θα εξεταστούν οι υποψήφιοι

Η αξιολόγηση εστιάζει στις δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα (Δημοτικό ή Γυμνάσιο) και όχι στην αποστήθιση ύλης:

Ελληνική Γλώσσα: Έμφαση στην κατανόηση κειμένων και τη χρήση βασικών γραμματοσυντακτικών φαινομένων.

Μαθηματικά: Επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής και αριθμητικές/γεωμετρικές πράξεις.

Θρησκευτικά: (Μόνο για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία) Αναγνώριση βασικών στοιχείων της πίστης με τη βοήθεια υποστηρικτικού υλικού.

Η «ακτινογραφία» των αριθμών

Παρά την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων κατά 1.000 (συνολικά 7.374 θέσεις), ο ανταγωνισμός παραμένει υψηλός.

Στα Πρότυπα , οι αιτήσεις (13.987) υπερβαίνουν κατά πολύ τις διαθέσιμες θέσεις (1.809).

Στα Πειραματικά , καταγράφηκαν 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις.

Στα Δημόσια Ωνάσεια , 3.945 υποψήφιοι διεκδικούν 1.786 θέσεις.

Στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, οι αιτήσεις ανήλθαν σε 414 για 513 θέσεις.

Η φετινή διαδικασία χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διαφάνειας, με την ηλεκτρονική παρακολούθηση των κληρώσεων να εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης