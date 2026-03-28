Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Προστίθενται και νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τον Σεπτέμβριο

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (2026), το δίκτυο αναμένεται να διευρυνθεί με οκτώ νέες σχολικές μονάδες, τέσσερα Γυμνάσια και τέσσερα Γενικά Λύκεια

Μιχάλης Παπαδάκος

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Προστίθενται και νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τον Σεπτέμβριο
Διευρύνεται το δίκτυο των Ωνάσειων Σχολείων από την ερχόμενη εκπαιδευτική χρονιά και θα φτάσουν αισίως τις 20 σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια, 10 Γυμνάσια και 10 Λύκεια.

Τα πρώτα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (6 Γυμνάσια και 6 Γενικά Λύκεια) λειτούργησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο (για το τρέχον σχολικό έτος, 2025-26) σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη.

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (2026), το δίκτυο αναμένεται να διευρυνθεί με οκτώ νέες σχολικές μονάδες, τέσσερα Γυμνάσια και τέσσερα Γενικά Λύκεια: Στο Αιγάλεω, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο και στον Πύργο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα φοιτήσουν στις 20 σχολικές μονάδες του δικτύου των ΔΗΜΩΣ θα προκύψουν από τη φετινή διαδικασία εισαγωγής, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Ζαχαράκη: «Ένας νέος θεσμός με κοινωνικό χαρακτήρα»

«Νησίδες υψηλής ποιότητας και πλουραλιστικής εκπαίδευσης, ενταγμένες στο σύστημα της δωρεάν παιδείας», χαρακτήρισε το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σε δηλώσεις της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων, τόνισε ότι τα ΔΗΜΩΣ είναι «ένας νέος θεσμός με κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά από την επαρχία αλλά και σε εκείνα που προέρχονται από περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, να φοιτήσουν σε σχολεία υψηλών προδιαγραφών τα οποία προσφέρουν, επιπλέον προγράμματα και δράσεις από αυτά που προβλέπονται στο "επίσημο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας"».

Όπως σημείωσε, τα σχολεία έχουν ανακαινισμένες υποδομές και εξοπλισμό, εργαστήρια, καινοτόμα προγράμματα, καθώς και απογευματινούς Ομίλους και Σύνολα, που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ελεύθερη σκέψη.

Η πρώτη χρονιά λειτουργίας των ΔΗΜΩΣ, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, αποδείχθηκε στην πράξη ότι «το δημόσιο σχολείο μπορεί να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες σε κάθε παιδί».

«Φιλοδοξούμε τα σχολεία αυτά να αποτελέσουν τα "φυτώρια" για τους αυριανούς επιστήμονες αλλά κυρίως για σκεπτόμενους - υποδειγματικούς πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Ζαχαράκη.

«Επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση, γιατί πιστεύουμε σε ένα σχολείο ανοιχτό σε όλους, με ίσες ευκαιρίες και υψηλές προσδοκίες για κάθε παιδί», κατέληξε η υπουργός.

Οι σχολικές μονάδες

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι ένα δίκτυο δημόσιων σχολείων που προέκυψε από την αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η αναβάθμιση των σχολείων έγκειται στον τεχνολογικό τους εξοπλισμό, βελτιωμένα εργαστήρια και ανακαίνιση των κτιρίων. Προτεραιότητα δίνεται στην τοπική κοινωνία, καθώς το 40-60% του μαθητικού πληθυσμού προέρχεται από το δημοτικό διαμέρισμα ή τον δήμο όπου βρίσκεται το σχολείο.

Ακόμη, τα ΔΗΜΩΣ παρέχουν υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω τμημάτων ένταξης, και τοποθετούνται σε αυτά εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία. Παρέχεται καθοδήγηση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ προσφέρεται και ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη υποστήριξη για την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις τάξεις.

Για το σχολικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, με πλήθος μαθητών στην εισαγωγική τους τάξη (Α' γυμνασίου και Α' λυκείου), ως εξής:

1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: 44

2. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: 80

3. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ: 88

4. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ: 88

5. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 80

6. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 80

7. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: 80

8. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: 80

9. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: 110

10. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: 154

11. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 88

12. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 88

13. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: 88

14. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»: 88

15. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 110

16. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 110

17. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ: 66

18. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ: 132

19. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 66

20. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ»: 66

Έως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 (ώρα 16:00) να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es .

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα προαναφερθέντα σχολεία.

H είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών και υποβάλει την αίτηση.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, όπως υπογραμμίζεται από πλευράς υπουργείου Παιδείας, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Παράλληλα, τα παιδιά της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν δωρεάν και αποτελεσματικά για τις εισαγωγικές εξετάσεις μέσα από τα ενδεικτικά θέματα και τα βιντεομαθήματα που είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΔΕΔΗΜΩΣ και στο Ψηφιακό Φροντιστήριο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αντίστοιχα, υπάρχει μέριμνα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ήδη φοιτούν στα σχολεία να παραμείνουν μέχρι την αποφοίτησή τους, καθώς και πρόβλεψη για την κατ' εξαίρεση εισαγωγή μικρότερων αδελφών κατά τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας των σχολικών μονάδων ως ΔΗΜΩΣ, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. Στους μαθητές που ήδη φοιτούν στις σχολικές μονάδες δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στους Ομίλους, στα Σύνολα και στην ενισχυτική διδασκαλία. Δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής έχουν επίσης και μαθητές από την περιοχή που δεν φοιτούν στα ΔΗΜΩΣ..

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία που αφορά στην εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://dedimos.minedu.gov.gr/eisagogi/proetoimasia-gia-tis-exetaseis/ .

